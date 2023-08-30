Dolar
26.71
Euro
29.23
Altın
1,945.77
ETH/USDT
1,706.60
BTC/USDT
27,139.00
BIST 100
7,907.13
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kara Harp Okulu'nda Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuşuyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TEKNOFEST alanında açıklamalarda bulunuyor.
logo
Dünya

Gabon'da darbenin arkasındaki isim General Nguema, Fransız basınına konuştu: Geçiş hkümetinin liderine karar vermedik

Gabon'da darbenin arkasındaki isim General Brice Oligui Nguema, kurulacak geçiş hükümetinin liderinin kim olacağına henüz karar vermediklerini belirterek, Cumhurbaşkanı Ali Bongo'nun ise artık "emekliye ayrıldığını" kaydetti.

Fatma Esma Arslan  | 30.08.2023 - Güncelleme : 30.08.2023
Gabon'da darbenin arkasındaki isim General Nguema, Fransız basınına konuştu: Geçiş hkümetinin liderine karar vermedik

Dakar

Gabon'da darbenin arkasındaki isim General Brice Oligui Nguema, kurulacak geçiş hükümetinin liderinin kim olacağına henüz karar vermediklerini belirterek, Cumhurbaşkanı Ali Bongo'nun ise artık "emekliye ayrıldığını" kaydetti.

Darbenin arkasındaki isim, Cumhuriyet Muhafızları lideri General Nguema, Fransız Le Monde gazetesinin sorularını yanıtladı.

General Nguema, kendisini Gabon'un yeni lideri olarak görüp görmediğine ilişkin soruya "Kendimi henüz böyle konumlandırmıyorum. Geçiş hükümetinin liderine, generallerle yapacağımız toplantıda birlikte karar vereceğiz." yanıtını verdi.

Gabon'da "bir süredir halkın yönetimden memnun olmadığının" altını çizen General Nguema, bunun ötesinde Cumhurbaşkanı Bongo'nun 2018'de felç geçirdiğine işaret ederek, cumhurbaşkanının bir süredir hasta olduğunu belirtti.

Nguema, Cumhurbaşkanı Bongo'nun 3. kez aday olmaya da hakkı bulunmadığını, buna karşın Bongo'nun anayasayı çiğnediğini söyledi.

Hafta sonu yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin de "hileli olduğuna" vurgu yapan Nguema, ordunun da bu gelişmeler ışığında "sorumlu" davrandığını ve yeni bir sayfa açmaya karar verdiğini kaydetti.

Nguema, Bongo'nun mevcut durumuna ilişkin de "Ali Bongo, emekliye ayrıldı. Artık sıradan bir Gabon vatandaşı." değerlendirmesini yaptı.

General Nguema, Bongo'nun ev hapsinde tutulup tutulmadığına ilişkin soru hakkında ise konuşamayacağını sözlerine ekledi.

- Askerler yönetime el koydu

Orta Afrika ülkesi Gabon'da sabah erken saatlerde ulusal televizyon binasına giren bir grup asker, yönetimi ele geçirdiklerini duyurdu.

Kendilerine "Kurumların Geçişi ve Restorasyonu Komitesi (CTRI)" ismini veren askerler, 26 Ağustos'ta yapılan seçimlerin iptal edildiğini ve ülke sınırlarının kapatıldığını açıkladı.

Mevcut Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba, 26 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanı seçimlerini üçüncü kez kazanmıştı. 64 yaşındaki Ali Bongo, koltuğu, ülkeyi 41 yıldan uzun süre yöneten babası Omar Bongo'dan 2009'da devralmıştı.

Ülkede oy verme işleminin son saatlerinde "şiddet" uygulandığı gerekçesiyle sokağa çıkma yasağı getirilmiş, seçimin ardından oy sayım işlemi devam ederken internet kısıtlanmıştı.

Muhalifler ise hükümetin uygulamalarına tepki göstermiş ve muhalefet lideri Ondo Ossa, Ali Bongo'ya karşı verdiği başkanlık mücadelesinde seçimlere hile karıştırıldığını öne sürmüştü.​​​



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan eski bakan Kutbettin Arzu için taziye mesajı
Dışişleri Bakanlığı Gabon'daki gelişmelerin "yakından ve dikkatle" takip edildiğini bildirdi
Kütahya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Başkentte 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında resmigeçit düzenlendi
Muşlu aileler çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP önündeki eylemlerini sürdürüyor

Benzer haberler

Dışişleri Bakanlığı Gabon'daki gelişmelerin "yakından ve dikkatle" takip edildiğini bildirdi

Dışişleri Bakanlığı Gabon'daki gelişmelerin "yakından ve dikkatle" takip edildiğini bildirdi

Gabon'da darbenin arkasındaki isim General Nguema, Fransız basınına konuştu: Geçiş hkümetinin liderine karar vermedik

Fransız Bakan'ın kendisiyle röportaj yapan kadın muhabirlerin "neden üstsüz olmadığı" sorusu tepki çekti

Gabon'da alıkonulan Cumhurbaşkanı Ali Bongo dünyadan yardım istedi

Gabon'da alıkonulan Cumhurbaşkanı Ali Bongo dünyadan yardım istedi
Fransa, Gabon’daki "askeri darbeyi" kınadı

Fransa, Gabon’daki "askeri darbeyi" kınadı
Afrika'daki darbelerin son durağı: Gabon

Afrika'daki darbelerin son durağı: Gabon
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet