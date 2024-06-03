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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

G7'den, ABD Başkanı Biden'ın Gazze'ye yönelik ateşkes önerisine tam destek

ABD, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Kanada ve Japonya'dan oluşan G7 ülkelerinin liderleri, ABD Başkanı Joe Biden’ın 31 Mayıs’ta duyurduğu ateşkes planına tam destek verdiklerini bildirdi.

Barış Seçkin  | 03.06.2024 - Güncelleme : 03.06.2024
G7'den, ABD Başkanı Biden'ın Gazze'ye yönelik ateşkes önerisine tam destek

Roma

G7 Dönem Başkanı İtalya tarafından yayımlanan ortak bildiride, "G7 liderleri olarak, Başkan Biden tarafından ortaya konulan Gazze'de acil bir ateşkesi, tüm rehinelerin serbest bırakılmasını, Gazze genelinde dağıtılacak insani yardımların sürekli şekilde artırılmasını ve de İsrail'in güvenlik çıkarları ile Gazze'deki sivillerin güvenliğinin temin edildiği, krizin kalıcı olarak sona erdirilmesini sağlayacak kapsamlı anlaşmayı tam olarak destekliyoruz ve arkasında duracağız." ifadesi kullanıldı.

Bildiride, "Hamas’ı, İsrail’in ilerlemeye hazır olduğu bu anlaşmayı kabul etmeye çağırıyoruz ve Hamas üzerinde nüfuz sahibi olan ülkelerden de bunu yapmasına yardımcı olmaya davet ediyoruz." denildi.

Biden'dan Gazze için 3 aşamalı ateşkes önerisi

ABD Başkanı Biden, 31 Mayıs'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Gazze'deki ateşkes ve esirlerle ilgili yeni bir öneride bulunduğunu duyurmuştu.

Biden, İsrail'in 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu ve ilk aşamada 6 haftalık ateşkes sürecinde İsrail'in Gazze'deki yerleşim yerlerinden çekilmeyi ve tarafların elindeki esirlerin bir bölümünün serbest bırakılmasını öngördüğünü bildirmişti.

İlk aşamada, "İsrail güçlerinin Gazze'deki yerleşim yerlerinden tam olarak geri çekileceğini" açıklayan Biden, aynı süreçte öncelikle yaşlıların ve kadınların bulunduğu esirlerin serbest bırakılmasının ve Gazze'ye insani yardımların artmasının öngörüldüğünü ifade etmişti.

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