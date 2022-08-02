Dolar
17.94
Euro
18.26
Altın
1,765.23
ETH/USDT
1,637.00
BTC/USDT
22,979.00
BIST 100
2,647.59
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

G7, Rusya’nın petrol karını kısıtlamak için tüm seçenekleri değerlendiriyor

G7 ülkeleri ve Avrupa Birliği (AB) Yüksek Temsilciliği, Rusya’nın yüksek enerji fiyatlarından büyük gelirler etmesinin önüne geçilmesi için tüm seçeneklerin değerlendirildiğini bildirdi.

Gökhan Kurtaran   | 02.08.2022
G7, Rusya’nın petrol karını kısıtlamak için tüm seçenekleri değerlendiriyor

Londra

G7 ülkeleri dışişleri bakanları ve AB Yüksek Temsilcisi'nin görüşmesinin ardından yazılı bir açıklama yapıldı.

İngiliz Dışişleri Bakanlığı tarafından paylaşılan ortak açıklamada, “Rusya'nın deniz yoluyla taşınan ham petrolünün ve petrol ürünlerinin uluslararası ortaklarla istişare içinde kararlaştırılacak bir fiyattan veya altında satın alınmadığı sürece, küresel olarak taşınmasını sağlayan tüm hizmetlerin kapsamlı bir şekilde yasaklanmasını değerlendiriyoruz.” ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, “Bunu ve diğer seçenekleri değerlendirirken, en savunmasız ve en çok etkilenen ülkelerin, Rusya’dan da dahil olmak üzere enerji piyasalarına erişimini sürdürmelerini sağlamak için kısıtlayıcı tedbirlerimizin yanı sıra hafifletme mekanizmalarını da dikkate alacağız.” değerlendirmesine yer verildi.

G7 açıklamasında, Rus enerji emtiasının iç piyasalardan aşamalı olarak çıkarılırken, Rusya'nın hidrokarbon gelirlerini azaltan, küresel enerji piyasalarında istikrarı destekleyen ve özellikle düşük ve orta gelirli ülkeler üzerindeki olumsuz ekonomik etkileri en aza indiren çözümlerin geliştirilmesine çalışılacağı kaydedildi.

G7, Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Kanada, Fransa, Almanya, İngiltere, İtalya ve Japonya'dan oluşuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Odessa'dan gelen kuru yük gemisi Razoni İstanbul Boğazı Karadeniz girişine ulaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 KPSS Lisans oturumundaki iddialarla ilgili inceleme talimatı verdi
Bilecik Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Şahin hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından Bartın'daki balık ölümlerine ilişkin açıklama
MSB: Odessa Limanı'ndan hareket eden geminin saat 21.00 civarı İstanbul Boğazı Karadeniz girişine ulaşması beklenmekte

Benzer haberler

G7, Rusya’nın petrol karını kısıtlamak için tüm seçenekleri değerlendiriyor

G7, Rusya’nın petrol karını kısıtlamak için tüm seçenekleri değerlendiriyor

Pelosi’nin Tayvan ziyareti küresel piyasalarda risk algısını artırdı

Çin, Pelosi'nin Tayvan ziyaretinin ardından askeri tatbikatlar yapacağını duyurdu

Çin'den Pelosi'nin Tayvan ziyaretine tepki: Bu davranış, ateşle oynamak gibi, son derece tehlikeli

Çin'den Pelosi'nin Tayvan ziyaretine tepki: Bu davranış, ateşle oynamak gibi, son derece tehlikeli
ABD'de iki eyalette daha maymun çiçeği nedeniyle acil durum ilanı

ABD'de iki eyalette daha maymun çiçeği nedeniyle acil durum ilanı
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, Çin'in tehditlerine rağmen Tayvan'a ulaştı

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, Çin'in tehditlerine rağmen Tayvan'a ulaştı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet