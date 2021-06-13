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Dünya, Koronavirüs

G7, Kovid-19'un kökenleri hakkında soruşturma çağrısında bulundu

G7, Kovid-19'un kökenleri hakkında DSÖ tarafından yürütülecek şeffaf ve bilime dayalı soruşturma çağrısında bulundu. G7'nin gelecek yıl için ihtiyacı olan ülkelere 1 milyar doz Kovid-19 aşısı hibe edeceği de bildirildi.

Gökhan Kurtaran   | 13.06.2021
G7, Kovid-19'un kökenleri hakkında soruşturma çağrısında bulundu

Londra

Almanya, ABD, İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya ve Kanada'dan oluşan G7 ülkeleri, Kovid-19'un kökenleri hakkında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yürütülecek şeffaf ve bilime dayalı soruşturma çağrısında bulundu.

Yapılan açıklamada, G7'nin ihtiyacı olan ülkelere gelecek yıl içinde toplam 1 milyar doz Kovid-19 aşısı hibe edeceği de bildirildi.

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