G7, Kovid-19'un kökenleri hakkında soruşturma çağrısında bulundu
G7, Kovid-19'un kökenleri hakkında DSÖ tarafından yürütülecek şeffaf ve bilime dayalı soruşturma çağrısında bulundu. G7'nin gelecek yıl için ihtiyacı olan ülkelere 1 milyar doz Kovid-19 aşısı hibe edeceği de bildirildi.
Londra
Almanya, ABD, İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya ve Kanada'dan oluşan G7 ülkeleri, Kovid-19'un kökenleri hakkında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yürütülecek şeffaf ve bilime dayalı soruşturma çağrısında bulundu.
Yapılan açıklamada, G7'nin ihtiyacı olan ülkelere gelecek yıl içinde toplam 1 milyar doz Kovid-19 aşısı hibe edeceği de bildirildi.
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