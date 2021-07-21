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Dünya

G20'de Çevre Bakanlarının gündemi iklim değişikliği ve su kaynaklarının kullanımı

İtalya'da düzenlenecek G20 Çevre Bakanları ve İklim Enerji Bakanları Toplantısı'nda, üye ülkelerin Bakanları ve ilgili kuruluşların temsilcileri, su ve diğer doğal kaynakların sürdürülemez kullanımı konularını konuşmak için bir araya gelecek.

Yasemin Kalyoncuoğlu   | 21.07.2021
G20'de Çevre Bakanlarının gündemi iklim değişikliği ve su kaynaklarının kullanımı

Ankara

İtalya'nın Napoli Kentinde düzenlenecek G20 Çevre Bakanları ve İklim Enerji Bakanları Toplantısı'nda, üye ülkelerin Bakanları ve ilgili kuruluşların temsilcileri, biyoçeşitlilik kaybı ve kirlilik, arazi bozulması, çölleşme, su ve diğer doğal kaynakların sürdürülemez kullanımı konularını konuşmak ve çözüm aramak için bir araya gelecek.

Dönem Başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde, Napoli kentinde yarın başlayacak G20 Çevre Bakanları ve İklim Enerji Bakanları Toplantısı'nda Bakanlar, uluslararası gelişmeleri değerlendirecek ve doğanın korunması konusunda sürdürülebilir politikaları masaya yatıracak.

Napoli'nin tarihi Palazzo Reale Sarayı'nda (Kraliyet Sarayı) düzenlenecek toplantı, İtalya Ekolojik Dönüşüm Bakanı Roberto Cingolani'nin moderatörlüğünde yapılacak.

İklim ve Enerjiden sorumlu G20 Bakanları da iklim değişikliğiyle mücadele etmek, enerjide ortak vizyonu geliştirmek ve iş birliği alanlarını güçlendirmek amacıyla 23 Temmuz Cuma günü yine Napoli'de toplanacak.

Her iki toplantıya, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, beraberinde ilgili Bakanlıklardan oluşan teknik heyetle katılacak.

Bakan Kurum, Türkiye'nin çevre, iklim ve enerji alanında yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verecek, diğer üye ülkelerle yürütülecek proje ve çalışmalara ilişkin konuları sunacak.

Kurum, iki gün sürecek toplantıda, ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.

Toplantının ilk gününde "Koruma ve Yönetme için Doğal Bir Sermaye" ve "Sürdürülebilir ve Döngüsel Kaynak Kullanımı İçin Ortak Çabalar" başlıklı konularda yapılacak oturumlarda, sürdürülebilir su kaynakları yönetimi, küresel zorlukları ele almak için doğaya dayalı çözümler ve ekosisteme dayalı yaklaşımlar, karasal ekosistemlerin sağlığının korunması ve bozulmuş arazilerin eski haline getirilmesi konularında sunumlar yapılacak ve çözüm önerileri sunulacak.

Toplantının ikinci gününde "dayanıklı, akıllı ve sürdürülebilir şehirler", "sürdürülebilir iyileşme ve yenilikçi teknolojik çözümlerin sunduğu fırsatlar", "kapsayıcı ve sürdürülebilir bir iyileşme için yeşil finans desteği" ve "temiz enerjiye geçiş" konuları masaya yatırılacak.

G20 Liderler Zirvesi ise 30-31 Ekim 2021 tarihlerinde Roma'da düzenlenecek.

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