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Dünya

Fransızlar'ın Lübnan'a uygulanması için reform planlarını içeren bir evrak teslim ettiği iddiası

Fransızlar'ın, Lübnanlı siyasilere ve ülkedeki yetkili isimlere uygulanması için geniş çaplı reform planlarını içeren bir evrak teslim ettiği öne sürüldü.

Hacer Başer   | 28.08.2020
Fransızlar'ın Lübnan'a uygulanması için reform planlarını içeren bir evrak teslim ettiği iddiası

Beyrut

Cumhurbaşkanlığına yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre, "Fransa, bir süre önce Lübnanlı yöneticilere siyasi ve ekonomik reformlarla ilgili zaruri noktaları içeren bir evrak teslim etti. Fransa ayrıca, Lübnan'a destek konferansı CEDRE'de vadedilen yardımlarla ilgili olumlu bir dönüş alınabilmesi için bu reformların gerçekleştirilmesinin zorunlu olduğunu vurguladı."

Fransa'nın evrakta sözünü ettiği yardımların, CEDRE konferansıyla ilgili olduğu, Beyrut Limanı'ndaki patlamaya ilişkin yardımlarla bir ilgisinin olmadığı ifade edildi.

İki bölümden oluştuğu belirtilen evraka ilişkin detaylı bir bilgi paylaşılmadı.

Lübnan, Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) değerinin yaklaşık yüzde 170'ine denk gelen 92 milyar doları aşan genel borç yükü altında bulunuyor.

Arap ülkesinin, 20 milyar dolardan fazla dış destek alması gerekiyor. Bu desteğin 11 milyarı 2018'de Paris'te düzenlenen "CEDRE" konferansı tarafından onaylanan, ancak henüz üzerinde anlaşmaya varılmamış bir ekonomik reform programı çerçevesinde verilmesi bekleniyor.

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