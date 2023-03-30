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Dünya

Fransız sözcü terör örgütü PKK/YPG'lilerin Senatoda ağırlanmasının "hükümeti bağlamadığını" iddia etti

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anne-Claire Legendre, terör örgütü PKK/YPG'lilerin geçen hafta Senatoda ağırlanmasının hükümeti bağlamadığını iddia etti.

Esra Taşkın  | 30.03.2023 - Güncelleme : 30.03.2023
Fransız sözcü terör örgütü PKK/YPG'lilerin Senatoda ağırlanmasının "hükümeti bağlamadığını" iddia etti Fotoğaf: Ümit Dönmez/AA

Paris

Sözcü Legendre, bakanlığın haftalık basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Legendre, AA muhabirinin terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG ve bunun kadın kolları YPJ mensuplarının geçen hafta Fransa Senatosunda ağırlanması ve madalya verilmesine ilişkin sorusunu, "kuvvetler ayrılığını" gerekçe göstererek geçiştirdi.

"Senato takvimine bağımsız olarak karar veriyor." ifadesini kullanan Legendre, terör örgütü YPG/PKK'nın sahada DEAŞ'a karşı kararlı bir mücadele sergilediğini ileri sürdü.

Legendre, Avrupa Birliği (AB) terör listesinde yer alan PKK konusunda Fransa'nın Türkiye ile işbirliğinin devam ettiğini söyledi.

AA muhabirinin "Terör örgütleri PKK ve YPG arasındaki bağın aynı zamanda bu iki örgütün sözde 'yöneticilerinin' PKK bünyesinde kanlı terör eylemleri gerçekleştirdiğinin bilindiğini" söylemesi üzerine bakanlık sözcüsü, Paris hükümetinin PKK ve YPG'yi farklı değerlendirdiğini ve konu hakkında daha fazla söyleyecek sözü olmadığını kaydetti.

Legendre, muhabirin "Bir terör örgütünün aynı kadroları muhafaza ederek, isim ve ülke değiştirmesi halinde Fransa tarafından terör örgütü olarak tanınıp tanınmayacağına" ilişkin sorusunu da "Varsayımsal sorulara prensip olarak cevap vermiyorum." cevabını vererek geçiştirdi.

Türkiye sert bir dille kınamıştı

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG ile kadın kolları YPJ mensuplarının Fransa Senatosunda ağırlanmaları ve "onur madalyasıyla ödüllendirilmeleri" üzerine Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro'yu bakanlığa çağırmış, bunun Türkiye tarafından kabul edilmediğini ve bu olayın sert bir şekilde kınandığını açıklamıştı.

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