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Dünya

Fransız sömürgesi La Reunion'da Garance Kasırgası nedeniyle 3 kişi öldü

Fransa'nın Hint Okyanusu'ndaki kolonisi Reunion Adası'nda Garance Kasırgası nedeniyle 3 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Esra Taşkın  | 28.02.2025 - Güncelleme : 28.02.2025
Fransız sömürgesi La Reunion'da Garance Kasırgası nedeniyle 3 kişi öldü

Paris

Reunion Valiliğinin X hesabından yapılan açıklamaya göre, Garance Kasırgası, adada hayatı olumsuz etkiliyor.

Adada kasırga nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti.

Reunion'da 182 bin haneye elektrik, 171 bin haneye su, 134 bin haneye de internet sağlanamıyor.

Kasırga riski nedeniyle adada ilan edilen kırmızı alarm devam ediyor.

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