Fransız sömürgesi La Reunion'da Garance Kasırgası nedeniyle 3 kişi öldü
Fransa'nın Hint Okyanusu'ndaki kolonisi Reunion Adası'nda Garance Kasırgası nedeniyle 3 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Paris
Reunion Valiliğinin X hesabından yapılan açıklamaya göre, Garance Kasırgası, adada hayatı olumsuz etkiliyor.
🚨 Fransa’nın Hint Okyanusu’ndaki kolonisi Reunion Adası’nda kasırga nedeniyle kırmızı alarm verildi— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) February 28, 2025
⚠️ Fransa ulusal meteoroloji ajansı Meteo France, adada saatte 150 km’yi aşan fırtınalar ve şiddetli yağış beklendiğini bildirdi
🚒 Fransa İçişleri Bakanı Bruno Retailleau,… pic.twitter.com/48PZ7eveqf
Adada kasırga nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti.
Reunion'da 182 bin haneye elektrik, 171 bin haneye su, 134 bin haneye de internet sağlanamıyor.
Kasırga riski nedeniyle adada ilan edilen kırmızı alarm devam ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.