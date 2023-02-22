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Dünya

Fransız siyasetçi Zemmour, İslam ve göçmen karşıtı ifadeleri nedeniyle yeniden yargılanacak

Fransız aşırı sağcı siyasetçi ve yazar Eric Zemmour, 2019'da İslam ve göçmen karşıtı ifadeleri nedeniyle yargılandığı ve beraat ettiği davada yeniden hakim önüne çıkarılacak.

Alaattin Doğru   | 22.02.2023
Fransız siyasetçi Zemmour, İslam ve göçmen karşıtı ifadeleri nedeniyle yeniden yargılanacak

Ankara

Fransız basınındaki haberlere göre, Yargıtay, Zemmour'un 2019'da bir toplantıda Müslümanlara ve Afrikalılara hakaret ettiği için 2021'de yargılandığı davaya ilişkin mahkemenin verdiği beraat kararını iptal etti.

Irkçılık karşıtı kuruluşların itirazını değerlendiren Yargıtay, aşırı sağcı Zemmour'un yeniden yargılanmasına hükmetti.

Zemmour'un avukatı da müvekkilinin yeniden mahkemeye çıkacağını doğruladı.

Fransa'da 2022'de aşırı sağın adaylarından biri olarak katıldığı cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda hezimete uğrayan Zemmour, Müslüman ve göçmen karşıtı söylemleriyle biliniyor.

2019'da katıldığı "Sağın Sözleşmesi" adlı bir toplantıda Fransa'daki Müslümanlar için istilacı, göçmenler için de "sömürgeci" ifadesini kullanan Zemmour ayrıca başörtüsü ve cellabiye için de "işgalci bir ordunun üniforması" nitelemesi yapmıştı. İfadeleri büyük tepki toplayan Zemmour'a Paris Ceza Mahkemesi, Müslüman topluma ve dinlerine yönelik ayrımcılık ve nefreti körüklediği gerekçesiyle 10 bin avro para cezası vermişti.

Ancak Temyiz Mahkemesi 2021'de ırkçılık karşıtı derneklerin itirazlarına rağmen alt mahkemenin verdiği para cezasını bozmuş, ifadelerinin bir toplumu değil sadece belli grupları hedef aldığını öne sürdüğü Zemmour'u beraat ettirmişti.

Paris'te 1958'de Cezayir asıllı Yahudi bir ailede dünyaya gelen Zemmour, İslam ve göçmen karşıtlığıyla öne çıkıyor.

Paris Ceza Mahkemesi, 2020'de sürekli katıldığı Cnews kanalındaki bir programda, 18 yaşından küçük göçmenleri "hırsız", "katil" ve "tecavüzcü" olarak nitelendiren Zemmour’u, bu ifadeleriyle nefreti körüklediği gerekçesiyle 10 bin avro para cezasına çarptırmıştı.

Eric Zemmour ayrıca Nisan 2022'de düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylığını açıkladığı videoda çok sayıdaki görseli izinsiz kullandığı gerekçesiyle hakkında açılan "telif hakkı" davaları nedeniyle 115 bin avrodan fazla ceza ödemişti.

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