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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Fransız milletvekili Portes: "İsrail, Filistinlileri yok etmek için sömürge savaşı yürütüyor"

Fransız milletvekili Thomas Portes, "İsrail'in, Filistinlileri yok etmek için sömürge savaşı yürüttüğünü" belirtti.

Esra Taşkın  | 18.11.2023 - Güncelleme : 18.11.2023
Fransız milletvekili Portes: "İsrail, Filistinlileri yok etmek için sömürge savaşı yürütüyor"

Paris

Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Milletvekili Portes, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İsrail'in, Gazze'deki Şifa Hastanesinin boşaltılması için "1 saatlik süre" verdiğine işaret ederek, "Onlarca bebek ölme riskiyle karşı karşıya. Yüzlerce hayat tehlikede." ifadelerini kullandı.

Portes, Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'da sivillere yönelik saldırılarının arttığını belirterek, "İsrail, Filistinlileri yok etmek için sömürge savaşı yürütüyor." değerlendirmesinde bulundu.

AA muhabirine konuşan Gazze'deki Sağlık Bakanlığı kaynakları, İsrail ordusunun, hastane idaresinden, hastaların, yaralıların, yerinden edilmiş kişilerin ve sağlık personelinin bulunduğu Şifa Hastanesinin boşaltılmasını istediğini kaydetmişti.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığı duyuruldu.

İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana 51'i Gazze içerisindeki çatışmalarda, 6'sı da Lübnan sınırında olmak üzere 372 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde 5 bini çocuk ve 3 bin 300'ü kadın olmak üzere 12 bini aşkın kişi öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 212 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu, işgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 76 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.

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