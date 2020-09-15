Euro
8.89
Dolar
7.49
BIST 100
1,116.25
Altın
1,966.01
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, imza törenine katılıyor
logo
Dünya

Fransız L'Opinion gazetesi : Fransa Doğu Akdeniz'de tansiyonu düşürmeli

Fransız L'Opinion gazetesi, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Doğu Akdeniz konusunda Yunanistan'ın peşinden gitmesini eleştirerek, Fransa'nın bölgede tansiyonu düşürmesi gerektiğini yazdı.

Yusuf Özcan   | 15.09.2020
Fransız L'Opinion gazetesi : Fransa Doğu Akdeniz'de tansiyonu düşürmeli

Paris

Fransız L'Opinion gazetesi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Doğu Akdeniz konusunda Yunanistan'ın peşinden gitmesini eleştirerek, Fransa'nın bölgede tansiyonu düşürmesi gerektiğini yazdı.

L'Opinion gazetesinin haberinde, Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin, "Böyle bir durum karşısında tek sorumlu davranış tansiyonun yükselmesini önlemek için her şeyi yapmak ve aktörlerin müzakere masasına oturmasını sağlamak. Ancak maalesef Fransa bu yolu seçmedi. Fransa ihtilaftaki taraflardan biri olan Yunanistan'ın yanında yer aldı." ifadelerini kullanıldı.

Gazetenin haberinde, Yunanistan ile Türkiye'nin arasında yaşanan gerilimin yeni olmadığı da belirtilerek, "Doğu Akdeniz'de tansiyonun düşürülmesine yönelik adımların atılması gerektiği ve Avrupa Birliği (AB) üyesi birçok ülkenin ve NATO'nun isteğinin bu yönde olduğu" kaydedildi.

Haberde, "Fransa'nın Yunanistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin peşinden gitmemesi gerektiği" aktarılarak, "Emmanuel Macron için meşru şekilde Yunanistan'ı güvence altına aldıktan sonra, (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan ile oyunu sakinleştirmenin zamanı geldi." değerlendirmesine yer verildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
BioNTech aşı çalışmalarının hızlandırılması için Almanya’dan 375 milyon avro destek alacak
İstanbul Valisi Yerlikaya: Niyetimiz en geç cuma günü kademeli mesai planını paylaşmak
Kovid-19 tedavisi gören Başkan Böcek'in sağlık durumu stabil
Bolu'da karantinadaki yaşlı çift evlerine uyarı yazısı astı
Dünya genelinde en az 366 gazeteci Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Benzer haberler

Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasındaki teknik toplantı NATO Karargahı'nda başladı

Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasındaki teknik toplantı NATO Karargahı'nda başladı

Fransız L'Opinion gazetesi : Fransa Doğu Akdeniz'de tansiyonu düşürmeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonda görüştü

İYİ Parti Sözcüsü Ağıralioğlu: Ordu, eğitim, sağlık ve Diyanet çalışanlarımızla sahada tam karantinaya geçmeliyiz

İYİ Parti Sözcüsü Ağıralioğlu: Ordu, eğitim, sağlık ve Diyanet çalışanlarımızla sahada tam karantinaya geçmeliyiz
Yargıda 'e-Duruşma' dönemi başladı

Yargıda 'e-Duruşma' dönemi başladı
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye ile diyalog mesajı

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye ile diyalog mesajı