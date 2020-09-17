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Dünya

Fransız Liberation gazetesinin Genel Yayın Yönetmenliğine İsrailli gazeteci seçildi

Fransa'da sol görüşlü Liberation gazetesinin Genel Yayın Yönetmenliği görevine, ülkede yaşayan İsrailli gazeteci Dov Alfon seçildi.

Yusuf Özcan   | 17.09.2020
Fransız Liberation gazetesinin Genel Yayın Yönetmenliğine İsrailli gazeteci seçildi

Ile-de-France

Fransa'da sol görüşlü Liberation gazetesinin Genel Yayın Yönetmenliği görevine, ülkede yaşayan İsrailli gazeteci Dov Alfon seçildi.

Daha önce İsrail'in Haaretz gazetesinde Paris muhabiri ve editör olarak çalışan Alfon, dün ve bugün yapılan oylama sonucu Liberation gazetesinin Genel Yayın Yönetmenliğine getirildi.

Dov Alfon, gazetenin çalışanlarının katıldığı oylamada 212 oyun 188'ini aldı.

Laurent Joffrin'den görevi devralan 59 yaşındaki Alfon, askerliğini İsrail Savunma Bakanlığının istihbarat biriminde yapmıştı.

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