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Dünya

Fransız gazeteci Mercadier, Suriye'de İsrail askerlerince dövülerek "acımasızca sorgulandığını" anlattı

İsrail ordusunun dün işgal ettiği Suriye topraklarında alıkoyduğu Fransız gazeteci Sylvain Mercadier, İsrail askerlerinin kendisini dövüp "acımasızca sorguladığını" anlattı.

Ahmet Karaahmet, Mehmet Burak Karacaoğlu, Şilan Turp  | 09.01.2025 - Güncelleme : 09.01.2025
Fransız gazeteci Mercadier, Suriye'de İsrail askerlerince dövülerek "acımasızca sorgulandığını" anlattı

Ankara

Devrik Baas rejimi ordusundan kalan askeri altyapı ve imkanları imha etmeye başlayan İsrail ordusu, Suriye toprağı Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletti.

İsrail askerleri, dün Suriye'nin güneyindeki Golan Tepeleri civarında bulunan tampon bölgede bir Fransız gazeteci ile Suriyeli aktivisti alıkoydu.

Fransız gazeteci Mercadier, Hamidiye köyünde Suriyeli aktivist ve avukat Muhammed Fayyad ile işlerini yaptıkları sırada İsrail ordusu tarafından alıkonulmalarına ilişkin AA muhabirine konuştu.

Mercadier, İsrail ordusunun bilgisayarlarına el koymaya çalıştığını, karşı çıkmaları üzerine "acımasızca" elleri arkadan kelepçelenerek ve ağızları bağlanarak alıkonulduklarını söyledi.

İsrail ordusu tarafından işgal edilmiş Suriye topraklarında üs haline getirilen binaya götürüldüklerini anlatan Mercadier, "4 saat boyunca yerde bağdaş kurmuş vaziyette, ellerimiz arkadan kelepçelenmiş ve ağzımız bağlı bir şekilde bekledik." dedi.

İsrail askerleri tarafından birçok kez "çok kötü" muameleye maruz kaldıklarını, hakarete uğradıklarını ve aşağılandıklarını dile getiren Mercadier, "Çok acımasızca sorgulandık, korkutulduk ve tehdit edildik. Telefonumu açmak isteyen askerlerce işbirliği yapmayı reddettiğim için yere atılarak dövüldüm." diye konuştu.

Mercadier, sorgulanmalarının ardından bindirildikleri araçla başka bir köye götürülerek serbest bırakıldıklarını ifade etti.

SIM kartlarının, telefonlarının, kamera ve fotoğraf makinelerinin hafıza kartları gibi bazı ekipmanın iade ise edilmediğini söyleyen Mercadier, "İsrail ordusu tarafından işimi yapmak için ihtiyaç duyduğum ekipmanlardan mahrum bırakıldım." dedi.

İsrail ordusu, dün Kuneytra vilayetinde Marianne dergisi için çalışan Fransız gazeteci Sylvain Mercadier ile Suriyeli aktivist ve avukat Muhammed Fayyad'ı alıkoyarak sorguya çekmişti.

İsrail Ordusu Sözcülüğünden yapılan açıklamada şüphelilerin sorgulandıktan sonra teçhizat ve kişisel eşyasıyla serbest bırakıldıkları ileri sürülmüştü.

İsrail'in Suriye'ye saldırıları ve işgali

Suriye'de 27 Kasım'da şiddetlenen çatışmaların ardından 8 Aralık'ta 61 yıllık Baas rejiminin çökmesiyle eş zamanlı olarak İsrail ordusunun ülkeye saldırıları arttı.

Golan Tepeleri civarındaki tampon bölgeye giren İsrail ordusu, işgali daha ileriye taşıyarak başkent Şam'ın 25 kilometre yakınlarına kadar sokuldu.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. İsrail ile Suriye arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

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