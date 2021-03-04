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Dünya

Fransız çiftçiler sektördeki sıkıntılarına dikkati çekmek için Paris'te gösteri düzenledi

Fransız çiftçiler, sektörde yaşadıkları maddi sıkıntıları ve çok sayıda çiftçinin intihar etmesini protesto etmek için başkent Paris'te gösteri düzenledi.

Alaattin Doğru   | 04.03.2021
Fransız çiftçiler sektördeki sıkıntılarına dikkati çekmek için Paris'te gösteri düzenledi Fotoğraf: Julien Mattia - Anadolu Ajansı

Paris

Invalides Meydanı'nda toplanan yaklaşık 70 çiftçi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşadıkları ekonomik krize dikkat çekmek için diz çöktü.

Son zamanlarda intihar eden 126 meslektaşlarının ölümüne işaret eden çiftçiler, ağaçlara da sektördeki intiharları sembolize eden kuklalar astı.

Sırtlarına "kapatılan çiftliklere hayır" yazılı sarı yelekler giyen çiftçiler ellerinde, "Fransız çiftçiler feda ediliyor", "çiftçiler sefalette", "alın terimle yaşamımı sürdürmek istiyorum" yazılı pankartlar taşıdı.

Tarım işçilerinin sosyal güvenlik kurumu olan MSA'nın son verilerine göre, Fransa'da her gün neredeyse bir çiftçi geçim sıkıntısı nedeniyle intihar ederken sektörde yılda 1500'den fazla iflas başvurusu yapılıyor.

Çiftçiler, şubatta ülkenin uluslararası market zinciri Carrefour'u, kendilerinden düşük fiyata aldığı ürünleri yüksek fiyata sattığı gerekçesiyle protesto etmişti.

Bazı çiftçilerin, traktör ve tarım makineleriyle katıldığı gösteride eylemciler market zincirine saman ve gazete parçaları fırlatmıştı.

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