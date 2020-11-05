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Dünya

Fransız Belediye Başkanı Estrosi: Schengen anlaşmalarını 'belirli bir süre' askıya almayı teklif ettik

Fransa'nın güneydoğusundaki Nice kentinde Notre Dame Bazilikası'nda 3 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından kentin Belediye Başkanı Christian Estrosi, Schengen anlaşmalarının askıya alınması çağrısında bulundu.

Alaattin Doğru   | 05.11.2020
Fransız Belediye Başkanı Estrosi: Schengen anlaşmalarını 'belirli bir süre' askıya almayı teklif ettik

Paris

Fransa'nın güneydoğusundaki Nice kentinde Notre Dame Bazilikası'nda 3 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından kentin Belediye Başkanı Christian Estrosi, Schengen anlaşmalarının askıya alınması çağrısında bulundu.

Estrosi, yerel bir gazeteye verdiği mülakatta, kilise saldırısını düzenleyen Tunuslu saldırganın Schengen'in tanıdığı serbest dolaşım hakkıyla ülkeye geldiğine işaret ederek, bu sebeple Schengen anlaşmalarını "belirli bir süre" askıya almayı teklif ettiklerini söyledi.

Ülkedeki mülteci ve sığınmacıların suça karışmaları durumunda koruma statülerinin kalkması gerektiğini savunan Estrosi, mültecilerin sığınma taleplerinin vatandaşı olduğu ülkelerde alınması için Avrupa Birliği'ne (AB) çağrıda bulundu.

Macron da sınırlardaki güvenliğin iki katına çıkarıldığını söylemişti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da sınır kontrollerini denetlemek için bulunduğu Fransa-İspanya sınırındaki Pyrenees-Orientales bölgesinde, terör tehdidi, kaçakçılık ve yasa dışı göçle mücadele kapsamında sınırlardaki güvenliğin iki katına çıkarıldığını belirtmişti.

Schengen bölgelerindeki sınır kontrollerinin "derinlemesine" elden geçirilmesinden yana olduğunu belirten Macron, aralıktaki AB Liderler Zirvesi'ne bu yönde öneri sunacaklarını ifade etmişti.

AB'nin 22 ülkesini kapsayan Schengen Bölgesine özel anlaşmalar ile İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve İsviçre de dahil ediliyor.

Schengen üyesi ülkelerin vatandaşları, bir Schengen ülkesinden diğerine pasaport kontrolünden geçmeden serbestçe seyahat edebiliyor.

Notre Dame Kilisesi'ndeki bıçaklı saldırı

Fransa'nın güneydoğusundaki Nice kentinde bulunan Notre Dame Kilisesi'nde 29 Ekim'de bıçaklı saldırı düzenlenmiş, saldırıda 3 kişi yaşamını yitirmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Saldırının ardından ülke genelinde terörle mücadele planı "acil saldırı" seviyesine getirilmişti.

Fransa Terörle Mücadele Savcısı Jean-François Ricard, saldırganın 21 yaşındaki bir Tunuslu olduğunu, 20 Eylül'de İtalya’nın Lampedusa Adası'na ve 9 Ekim'de Fransa'ya geldiğini bildirmişti.


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