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Dünya

Fransız basınına göre, ülkede kabinedeki bazı isimler değişebilir

Fransız basını, kabinede kısmi değişikliğe gidileceğini öne sürdü.

Esra Taşkın  | 19.07.2023 - Güncelleme : 19.07.2023
Fransız basınına göre, ülkede kabinedeki bazı isimler değişebilir

Paris

Başbakan Elisabeth Borne'a yakın bir ismi kaynak gösteren Fransız basını, Borne'un kabinesinde bazı isimlerin değişmesini istediğini yazdı.

Eğitim Bakanı Pap Ndiaye, Hükümet Sözcüsü Olivier Veran ve Sosyal ve Dayanışma Ekonomisi ve Vakıf Hayatından Sorumlu Devlet Bakanı Marlene Schiappa'nın da aralarında olduğu yaklaşık 10 bakanın değişeceği iddia edildi.

Emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkaran emeklilik reformu sürecinin, Başbakan Borne'u zayıflattığı belirtiliyor. Reforma karşı çıkan Fransızlar aylarca protestolar düzenlemişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elysee Sarayı'nda dün akşam yemeğinde tüm kabineyle bir araya gelmişti.

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