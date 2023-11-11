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Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız
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Dünya

Fransız avukat, Gazzeli çocukların katledilmesini eğlence vesilesi yapan İsrail destekçilerini şikayet etti

Fransız avukat Fabrice di Vizio, sosyal medyada, Gazzeli çocukların öldürülmesi üzerinden eğlenen İsrail destekçileri hakkında şikayetçi oldu.

Esra Taşkın  | 11.11.2023 - Güncelleme : 11.11.2023
Fransız avukat, Gazzeli çocukların katledilmesini eğlence vesilesi yapan İsrail destekçilerini şikayet etti

Paris

İsrail'in Gazze'de en fazla masum çocuk ve kadınların hedef olduğu saldırıları sürdürürken Fransa'da sosyal medyada Filistinlilere, Müslümanlara ve Araplara yönelik ötekileştirici, damgalayıcı ve zaman zaman hakaret ve iftiralara varan içerikler paylaşılmaya devam ediyor.

Tik Tok sosyal medya platformunda İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında Filistinli çocukların ölmesini eğlence vesilesi yapan ses kayıtlarının da bulunduğu görüntüler gündem oldu.

Söz konusu videoda bir sosyal medya kullanıcısının "Gazze'de okullarda artık neden çocuk yok biliyor musunuz?" sorusuna bir diğer kişi "Çünkü hepsini bombaladık. Enkaz altında kalacaklar" şeklinde cevap veriyor.

Ayrımcılıkla mücadele konusunda uzman avukat Fabrice di Vizio AA muhabirine, söz konusu Tik Tok videosunu ve buna ilişkin yaptıkları başvuruyu AA muhabirine değerlendirdi.

Di Vizio, bu videonun "Sonsuza Kadar İsrail" isimli ve İsrailli ve Fransız çifte vatandaşlarının yanı sıra İsrail destekçilerinden oluşan bir gruba ait olduğunu belirtti.

İsrail'e desteklemek için yola çıkan grubun, Gazzeli çocuklara yönelik ciddi bir ayrımcılığa evrildiğine dikkati çeken di Vizio, her şeyin bir şarkı nakaratıyla başladığını kaydetti.

Di Vizio, Gazzeli çocuklarının öldürülmesiyle alay edilen şarkıya Tik Tok grubunun bir kısmının güldüğünü belirterek buna anlam veremediğini ifade etti ve ülkede Fransız radyocu ve mizahçı Guillaume Meurice'in İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yla ilgili mizah yapmasının skandal olarak görüldüğünü anımsattı.

"Gazzeli çocuklar hakkında mizah yapılınca mizah mıdır, cezalandırılamaz mı? Cezalandırılabilir bir boyutta değil mi?" ifadesini kullanan di Vizio, söz konusu videonun sosyal medyada çok sayıda kişiyi kızdırdığını ve kırdığını belirtti.

"İnsanları kasti ve sebepsizce kırmaya hakkımız yok"

Di Vizio, "İnsanları kasti ve sebepsizce kırmaya hakkımız yok. Bunu yapmaya hakkımız yok. Ancak burada onu yaptılar. Bu, kabul edilemez. Bunun cezai yaptırımı var." diye konuştu.

Söz konusu Tik Tok grubundaki 1-2 kişinin kimliğini tespit edebildiklerini kaydeden di Vizio, kayıtlarda söylenenlerden ötürü şoka uğrayan grubun Yahudi organizatörünün de kendilerinden önce şikayetçi olduğunu aktardı.

Di Vizio, söz konusu video ve gruptakiler hakkında 9 Kasım'da Paris Savcılığına şikayette bulunduklarını belirtti.

"Gazze'de olup bitenler savaş suçu"

Şikayet dilekçesinde bu videoda söylenenlerin "ırka dayalı nefrete yol açtığını", "savaş suçlarını ve insanlığa karşı suçları savunmak" nedeniyle yapıldığını belirttiklerini anlatan di Vizio, "Kelimelerden korkmayalım. Bu (yapılan), savaş suçlarını savunmak. Gazze'de olup bitenler savaş suçu, BM (Birleşmiş Milletler) de bunu diyor ve bundan endişeleniyor." ifadesini kullandı.

Di Vizio, şikayetçi olduğu için ölüm tehditleri aldığını belirterek, "Kanunun herkese uygulanabileceğini hatırlatmanın ölüm tehditlerine yol açmasına şaşırabiliriz." dedi.

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