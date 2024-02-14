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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Fransa'nın yasa dışı Yahudi yerleşimcilere yaptırım kararı gözleri AB'ye çevirdi

İngiltere ve Belçika'nın ardından Fransa'nın, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere şiddet uygulayan yasa dışı Yahudi yerleşimcilere yaptırım uygulama kararı almasıyla gözler tüm üye ülkeleri kapsayacak bir karar çıkarması için AB'ye çevrildi.

Melike Pala  | 14.02.2024 - Güncelleme : 14.02.2024
Fransa'nın yasa dışı Yahudi yerleşimcilere yaptırım kararı gözleri AB'ye çevirdi

Ankara

Brüksel merkezli EUobserver'ın diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının neden olduğu, çoğunluğu çocuk ve kadın olmak üzere sivil kayıpları eleştiren İrlanda, Portekiz ve İspanya yasa dışı yerleşimcilere yönelik yaptırım kararı AB'nin tüm üye ülkeleri kapsayacak şekilde almasını talep ediyor.

Halihazırda yasa dışı Yahudi yerleşimcilere karşı yaptırım kararı alan AB üyesi Fransa ve Belçika'nın yanı sıra Hollanda, işgal altındaki Batı Şeria'da yaşanan insan hakları ihlalleri gerekçesiyle 12 yerleşimciye AB düzeyinde yaptırım uygulanması için baskı yaparken Çekya ve Macaristan ise yaptırım planını engelliyor.

Diplomatik kaynak, Çekya ve Macaristan'ın AB Konseyinde konunun gündeme getirilmesini engellediğini ifade ederek, bu nedenle 19 Şubat'ta Belçika'nın başkenti Brüksel'de toplanacak AB dışişleri bakanları toplantısında konuya ilişkin karar alınmasının beklenmediğini kaydetti.

Çekya'nın, yaptırım uygulanması planlanan yasa dışı yerleşimciler ile Hamas mensuplarının eşdeğer tutulmadığının "net bir şekilde" belirtilmesi halinde takındığı tavırdan vazgeçme sinyali verdiğini iddia eden kaynak, bu senaryoda tek başına veto eden Macaristan'ın ikna edilmesinin "daha kolay olacağı" yorumunu yaptı.

İsrail'in Refah bölgesine saldırması halinde Çekya ve Macaristan'ın "geri adım atmaları" yönünde baskı altında kalacağını ifade eden diplomatik kaynak, saldırı yapılırsa AB'nin "kesinlikle" yasa dışı yerleşimcilere yaptırım uygulayacağını öne sürdü.

Belçika, Fransa ve İngiltere'den yaptırım kararı

Avrupa ülkelerinin çoğu işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı yerleşimcilerin Filistinlilere şiddet uygulamasını sıklıkla eleştirmesine rağmen yalnızca Belçika, Fransa ve İngiltere yaptırım kararı aldı.

Fransa, dün, 28 yasa dışı Yahudi yerleşimciye Fransa'ya giriş yasağı getirildiği duyurmuş ve Paris yönetiminin söz konusu Yahudi yerleşimcilere karşı Avrupa düzeyinde de yaptırım uygulanmasından yana olduğu ve bu yönde Avrupalı ortaklarıyla çalışma yürüttüğü bildirilmişti.

İngiltere, 12 Şubat'ta, 4 yasa dışı yerleşimciye seyahat ve vize yasağı ile mallarını dondurma yaptırımı uygulama yaptırım kararı alırken, Dışişleri Bakanlığınca "İsrail'in harekete geçmedeki başarısızlığı, Batı Şeria'daki aşırılık yanlısı yerleşimcilerin neredeyse tamamen dokunulmaz olduğu bir ortama yol açtı." açıklaması yapılmıştı.

ABD yönetimi, 1 Şubat'ta, Batı Şeria'daki aşırılıkçı 4 Yahudi yerleşimciyi "şiddet eylemlerine dahil olmak" ve "Filistinlileri öldürmek" gerekçeleriyle yaptırım listesine almıştı.

Belçika ise ocak ayında yasa dışı yerleşimcilere yönelik seyahat yasağı getirmiş ancak kaç kişi olduğu ve isimlere ilişkin detay paylaşmamıştı.

Belçika Başbakan Yardımcısı Petra De Sutter, İsrail'in Batı Şeria'daki işgalinin uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirterek, AB'ye şiddet yanlısı yerleşimcilere seyahat yasağı getirilmesi çağrısında bulunmuştu.


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