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Dünya

Fransa'nın Pireneler bölgesinde çıkan yangında 1000 hektardan fazla alan zarar gördü

Fransa'nın güneyindeki Pireneler bölgesinde çıkan yangında 1000 hektardan fazla alanın zarar gördüğü belirtildi.

Alaattin Doğru  | 17.04.2023 - Güncelleme : 17.04.2023
Fransa'nın Pireneler bölgesinde çıkan yangında 1000 hektardan fazla alan zarar gördü

Ankara

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Orta-Pireneler'deki yangın nedeniyle yaklaşık 300 kişinin bölgeden tahliye edildiğini söyledi.

300 itfaiyecinin yanı sıra 4 Canadier ve 2 Dash tipi yangın söndürme uçağının alevlere müdahale ettiğini aktaran Darmanin, yangının söndürülmese de kontrol altına alındığını açıkladı.

Darmanin, yangında 1000 hektardan fazla alanın yandığını söyledi.


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