Dünya

Fransa'nın Paris bölgesindeki terör saldırılarının üzerinden 10 yıl geçti

Fransa'nın başkenti Paris ve yakın banliyösü Saint-Denis'te 13 Kasım 2015'te düzenlenen ve 130 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırılarının yıl dönümü vesilesiyle bölgede farklı anma etkinlikleri düzenleniyor.

Esra Taşkın  | 13.11.2025 - Güncelleme : 13.11.2025
Fransa'nın Paris bölgesindeki terör saldırılarının üzerinden 10 yıl geçti

Paris

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, saldırıların ardından 10 yıl geçmesine rağmen acının devam ettiğini ve yaşananları hatırladıklarını vurguladı.

Emmanuel Macron ayrıca, Saint-Denis'teki Stade de France'un önüne bir çelenk bırakarak, 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Macron'un, bugün Paris'te saldırılarda hayatını kaybedenlerin anısına yapılan bahçenin açılışına da katılması bekleniyor.

Fransa'daki Türk Müslüman Dernekleri Koordinasyon Komitesi (CCMTF) Başkanı İbrahim Alcı, yaptığı yazılı açıklamada, "Bu ulusal anma gününde, 13 Kasım 2015 saldırılarının kurbanlarını ağır bir hüzün ve derin bir şefkatle anıyoruz. Ailelerini, yakınlarını, görünür ya da görünmez yaraları hala taşıyan herkesi düşünüyoruz. Onların acısı, tüm ülkemizin ortak acısıdır." ifadelerini kullandı.

Alcı, Paris ve Saint-Denis kentlerinde gerçekleşen terör saldırılarının, "mutlak bir nefretin" ifadesi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Fransa'yı, ortak vatanımızı yasa boğdular. Bu suç eylemleri, barış, insan onuru ve kardeşlik değerlerini taşıyan İslam'ın öğretileriyle tamamen çelişmektedir. Hiçbir suçlu, hiçbir fanatik inancımız adına konuşamaz."

Paris ve Saint-Denis kentlerinde 13 Kasım 2015'te terör saldırılarında 130 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi yaralanmıştı.

Altı farklı noktada art arda düzenlenen saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

