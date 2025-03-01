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Dünya

Fransa'nın La Reunion Adası'nda Garance Kasırgası nedeniyle ölenlerin sayısı 4'e yükseldi

Fransa'nın Hint Okyanusu'ndaki kolonisi La Reunion Adası'nda Garance Kasırgası nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 4'e yükseldiği bildirildi.

Esra Taşkın  | 01.03.2025 - Güncelleme : 01.03.2025
Fransa'nın La Reunion Adası'nda Garance Kasırgası nedeniyle ölenlerin sayısı 4'e yükseldi

Paris

La Reunion Valiliğinin X hesabından yapılan açıklamaya göre, Garance Kasırgası nedeniyle ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Adada 160 bin haneye elektrik, 310 bin haneye su ve 139 bin haneye de internet hizmeti verilemiyor.

Kasırga nedeniyle 953 kişi barınma merkezlerine yerleştirildi.

Valilik, ada halkından dikkatli olmalarını ve seyahatleri sınırlandırmalarını istedi.

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