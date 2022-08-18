Fransa'nın Korsika Adası'ndaki fırtınada 5 kişi yaşamını yitirdi
Fransa'nın Akdeniz'deki adası Korsika'da, şiddetli fırtına 5 kişinin ölümüne neden oldu.
Ankara
Ülke basınındaki haberlere göre, Fransız Meteoroloji İdaresinin (Meteo-France) bu sabah fırtına ve sel için turuncu alarm verdiği adada, hızı saatte 224 kilometreyi bulan şiddetli rüzgar ile yağış etkili oldu.
Sagone ve Balagne bölgelerindeki kamp alanları ve Coggia'da Liamone kumsalında rüzgarın etkisiyle yıkılan ağaçlar, 5 kişinin ölümüne yol açtı, 2'si ağır 12 kişi yaralandı.
Akdeniz Deniz Valiliği, adanın batı sahillerinde karaya vuran ya da alabora olan teknelere yönelik 70'e yakın kurtarma operasyonunun devam ettiğini duyurdu.
Öte yandan çok sayıda teknenin, Fransa Meteoroloji İdaresinin, alarm seviyesini bu sabaha kadar en düşük seviye olan sarıda tutması nedeniyle açıldığı belirtiliyor.
Ayrıca adanın en büyük kenti Ajaccio'daki havalimanının kuvvetli rüzgardan etkilenmesi nedeniyle uçuşlara bir süre ara verildi.
Ülkede Lyon ve Marsilya başta olmak üzere çok sayıda kentte aşırı yağışlar nedeniyle sel meydana geldi.
İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Twitter'dan, öğleden sonra bölgeye geçeceğini duyurdu.
Adada 45 bin eve elektrik verilemiyor.
Meteoroloji uzmanları Korsika Adası'nda etkili olan rüzgarların, 4 şiddetinde bir kasırgaya denk olduğunu bildirdi.
Meteo-France, şiddetli rüzgar ve yağışın geçmesinin ardından adadaki turuncu fırtına alarmını kaldırdı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.