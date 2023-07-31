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Dünya

Fransa'nın Herault bölgesinde halk, polislerin "bekleme durumu"na geçmesine tepkili

Fransa'nın Herault bölgesinde halk, polislerin Müslüman gence toplu şiddet uygulamakla suçlanan meslektaşlarının gözaltına alınması nedeniyle faaliyetlerini minimum seviyeye indirmesine tepki gösterdi.

Alaattin Doğru  | 31.07.2023 - Güncelleme : 31.07.2023
Fransa'nın Herault bölgesinde halk, polislerin "bekleme durumu"na geçmesine tepkili

Ankara

Fransız basınındaki haberlere göre, Herault bölgesindeki Montpellier, Sete, Beziers ve Agde kentlerinde, ulusal polisin uzun süredir greve benzer bir duruma girerek faaliyetlerini asgari düzeye indirmeleri bölge sakinlerini tedirgin ediyor.

Söz konusu kentlerdeki halk, emniyetteki işlemlerin durma noktasına gelmesinden şikayet ediyor.

Beziers kentinde polislerin neredeyse yüzde 100'ü "bekleme durumu"na geçerken, emniyet binasında sadece 2 kişi hizmet vermeye başladı.

Kent sakinlerinden birisi polisin giderek tepki çekmeye başladığını belirtirken, bazı vatandaşlar da gece saatlerinde güvenliklerinden endişe ettikleri gerekçesiyle dışarı çıkamamaktan yakındı.

Diğer kentlerde de benzer durumun yaşandığı belirtiliyor.

Polisler daha güçlü statü istiyor

Meslektaşlarının salıverilmesini talep eden polisler ise emniyet mensuplarının statülerini daha da güçlendiren yasalar çıkarılmasını talep ediyor.

İç tüzükteki 562 numaralı yasa kapsamında "bekleme durumu"na geçen polisler, "hastalık izni" sayılan bir yasal korumadan yararlanarak sahadaki faaliyetlere katılmıyor.

Grev hakları bulunmadığı için bu yolu seçen teşkilat mensupları, sadece çok acil durumlara veya resmi talimatlara müdahale etmekle yükümlü bulunuyor.

Ülkede 27 Haziran'da Nael isimli gencin polis kurşunuyla öldürülmesine tepki olarak başlayan gösteriler sırasında polislerin başka bir genci topluca darbettiği görüntüler kameralara yansımıştı.

Ülkede yükselen tepkiler üzerine söz konusu polisler gözaltına alınarak, tutuklu yargılanmalarına karar verilmişti.

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