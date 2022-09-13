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Dünya

Fransa'nın güneyinde çıkan yangında 1300 hektar yeşil alan zarar gördü

Fransa'nın güneyindeki Gironde vilayetinde çıkan yangında 1300 hektar yeşil alanın zarar gördüğü bildirildi.

Esra Taşkın   | 13.09.2022
Fransa'nın güneyinde çıkan yangında 1300 hektar yeşil alan zarar gördü

Paris

Gironde vilayetinde Saumos ormanı yakınlarında dün yangın çıktı.

Nouvelle Aquitaine ve Gironde Valiliğince yapılan açıklamada, yerel saatle 07.00'deki bilançoya göre yangında şimdiye kadar 1300 hektar yeşil alanın küle döndüğü ve 4 evin kullanılamaz hale geldiği aktarıldı.

Açıklamada, bölgeden şimdiye kadar 540 kişinin tahliye edildiği belirtilerek, halka yangın bölgesine yaklaşmamaları uyarısı yapıldı.

Yangına 340'tan fazla itfaiye, 3 yangın söndürme uçağı ve 3 helikopterle müdahale ediliyor.

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