Fransa'nın Gironde vilayetinde yangın nedeniyle 13 bini aşkın şirket faaliyet gösteremiyor

[1/29] Fransa’nın güneybatısında çıkan orman yangınında söndürme çalışmaları sürerken, ekipler alevleri kontrol altına almak için müdahalesine devam ediyor.

[2/29] Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, yangının Gironde vilayetinde gece saatlerinde şiddetlenerek Bordeaux kenti çevresine doğru ilerlediğini açıkladı.

[3/29] Nunez, yangında 42 bin hektardan fazla alanın yandığını, tahliye edilen kişi sayısının ise 220 bine yaklaştığını bildirdi.

[4/29]

[5/29] Fransa’nın güneybatısında çıkan orman yangınında söndürme çalışmaları sürerken, ekipler alevleri kontrol altına almak için müdahalesine devam ediyor. Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, yangının Gironde vilayetinde gece saatlerinde şiddetlenerek Bordeaux kenti çevresine doğru ilerlediğini açıkladı. Nunez, yangında 42 bin hektardan fazla alanın yandığını, tahliye edilen kişi sayısının ise 220 bine yaklaştığını bildirdi.

[6/29] Fransa’nın güneybatısında çıkan orman yangınında söndürme çalışmaları sürerken, ekipler alevleri kontrol altına almak için müdahalesine devam ediyor. Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, yangının Gironde vilayetinde gece saatlerinde şiddetlenerek Bordeaux kenti çevresine doğru ilerlediğini açıkladı. Nunez, yangında 42 bin hektardan fazla alanın yandığını, tahliye edilen kişi sayısının ise 220 bine yaklaştığını bildirdi.

[7/29] Fransa’nın güneybatısında çıkan orman yangınında söndürme çalışmaları sürerken, ekipler alevleri kontrol altına almak için müdahalesine devam ediyor. Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, yangının Gironde vilayetinde gece saatlerinde şiddetlenerek Bordeaux kenti çevresine doğru ilerlediğini açıkladı. Nunez, yangında 42 bin hektardan fazla alanın yandığını, tahliye edilen kişi sayısının ise 220 bine yaklaştığını bildirdi.

[8/29] Fransa’nın güneybatısında çıkan orman yangınında söndürme çalışmaları sürerken, ekipler alevleri kontrol altına almak için müdahalesine devam ediyor. Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, yangının Gironde vilayetinde gece saatlerinde şiddetlenerek Bordeaux kenti çevresine doğru ilerlediğini açıkladı. Nunez, yangında 42 bin hektardan fazla alanın yandığını, tahliye edilen kişi sayısının ise 220 bine yaklaştığını bildirdi.

[9/29] Fransa’nın güneybatısında çıkan orman yangınında söndürme çalışmaları sürerken, ekipler alevleri kontrol altına almak için müdahalesine devam ediyor. Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, yangının Gironde vilayetinde gece saatlerinde şiddetlenerek Bordeaux kenti çevresine doğru ilerlediğini açıkladı. Nunez, yangında 42 bin hektardan fazla alanın yandığını, tahliye edilen kişi sayısının ise 220 bine yaklaştığını bildirdi.

[10/29] Fransa’nın güneybatısında çıkan orman yangınında söndürme çalışmaları sürerken, ekipler alevleri kontrol altına almak için müdahalesine devam ediyor. Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, yangının Gironde vilayetinde gece saatlerinde şiddetlenerek Bordeaux kenti çevresine doğru ilerlediğini açıkladı. Nunez, yangında 42 bin hektardan fazla alanın yandığını, tahliye edilen kişi sayısının ise 220 bine yaklaştığını bildirdi.

[11/29] Fransa’nın güneybatısında çıkan orman yangınında söndürme çalışmaları sürerken, ekipler alevleri kontrol altına almak için müdahalesine devam ediyor. Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, yangının Gironde vilayetinde gece saatlerinde şiddetlenerek Bordeaux kenti çevresine doğru ilerlediğini açıkladı. Nunez, yangında 42 bin hektardan fazla alanın yandığını, tahliye edilen kişi sayısının ise 220 bine yaklaştığını bildirdi.

[12/29] Fransa’nın güneybatısında çıkan orman yangınında söndürme çalışmaları sürerken, ekipler alevleri kontrol altına almak için müdahalesine devam ediyor. Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, yangının Gironde vilayetinde gece saatlerinde şiddetlenerek Bordeaux kenti çevresine doğru ilerlediğini açıkladı. Nunez, yangında 42 bin hektardan fazla alanın yandığını, tahliye edilen kişi sayısının ise 220 bine yaklaştığını bildirdi.

[13/29] Fransa’nın güneybatısında çıkan orman yangınında söndürme çalışmaları sürerken, ekipler alevleri kontrol altına almak için müdahalesine devam ediyor. Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, yangının Gironde vilayetinde gece saatlerinde şiddetlenerek Bordeaux kenti çevresine doğru ilerlediğini açıkladı. Nunez, yangında 42 bin hektardan fazla alanın yandığını, tahliye edilen kişi sayısının ise 220 bine yaklaştığını bildirdi.

[14/29] Fransa’nın güneybatısında çıkan orman yangınında söndürme çalışmaları sürerken, ekipler alevleri kontrol altına almak için müdahalesine devam ediyor. Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, yangının Gironde vilayetinde gece saatlerinde şiddetlenerek Bordeaux kenti çevresine doğru ilerlediğini açıkladı. Nunez, yangında 42 bin hektardan fazla alanın yandığını, tahliye edilen kişi sayısının ise 220 bine yaklaştığını bildirdi.

[15/29] Fransa’nın güneybatısında çıkan orman yangınında söndürme çalışmaları sürerken, ekipler alevleri kontrol altına almak için müdahalesine devam ediyor. Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, yangının Gironde vilayetinde gece saatlerinde şiddetlenerek Bordeaux kenti çevresine doğru ilerlediğini açıkladı. Nunez, yangında 42 bin hektardan fazla alanın yandığını, tahliye edilen kişi sayısının ise 220 bine yaklaştığını bildirdi.

[16/29] Fransa’nın güneybatısında çıkan orman yangınında söndürme çalışmaları sürerken, ekipler alevleri kontrol altına almak için müdahalesine devam ediyor. Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, yangının Gironde vilayetinde gece saatlerinde şiddetlenerek Bordeaux kenti çevresine doğru ilerlediğini açıkladı. Nunez, yangında 42 bin hektardan fazla alanın yandığını, tahliye edilen kişi sayısının ise 220 bine yaklaştığını bildirdi.

[17/29] Fransa’nın güneybatısında çıkan orman yangınında söndürme çalışmaları sürerken, ekipler alevleri kontrol altına almak için müdahalesine devam ediyor. Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, yangının Gironde vilayetinde gece saatlerinde şiddetlenerek Bordeaux kenti çevresine doğru ilerlediğini açıkladı. Nunez, yangında 42 bin hektardan fazla alanın yandığını, tahliye edilen kişi sayısının ise 220 bine yaklaştığını bildirdi.

[18/29] Fransa’nın güneybatısında çıkan orman yangınında söndürme çalışmaları sürerken, ekipler alevleri kontrol altına almak için müdahalesine devam ediyor. Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, yangının Gironde vilayetinde gece saatlerinde şiddetlenerek Bordeaux kenti çevresine doğru ilerlediğini açıkladı. Nunez, yangında 42 bin hektardan fazla alanın yandığını, tahliye edilen kişi sayısının ise 220 bine yaklaştığını bildirdi.

[19/29] Fransa’nın güneybatısında çıkan orman yangınında söndürme çalışmaları sürerken, ekipler alevleri kontrol altına almak için müdahalesine devam ediyor. Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, yangının Gironde vilayetinde gece saatlerinde şiddetlenerek Bordeaux kenti çevresine doğru ilerlediğini açıkladı. Nunez, yangında 42 bin hektardan fazla alanın yandığını, tahliye edilen kişi sayısının ise 220 bine yaklaştığını bildirdi.

[20/29] Fransa’nın güneybatısında çıkan orman yangınında söndürme çalışmaları sürerken, ekipler alevleri kontrol altına almak için müdahalesine devam ediyor. Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, yangının Gironde vilayetinde gece saatlerinde şiddetlenerek Bordeaux kenti çevresine doğru ilerlediğini açıkladı. Nunez, yangında 42 bin hektardan fazla alanın yandığını, tahliye edilen kişi sayısının ise 220 bine yaklaştığını bildirdi.

[21/29] Fransa’nın güneybatısında çıkan orman yangınında söndürme çalışmaları sürerken, ekipler alevleri kontrol altına almak için müdahalesine devam ediyor. Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, yangının Gironde vilayetinde gece saatlerinde şiddetlenerek Bordeaux kenti çevresine doğru ilerlediğini açıkladı. Nunez, yangında 42 bin hektardan fazla alanın yandığını, tahliye edilen kişi sayısının ise 220 bine yaklaştığını bildirdi.

[22/29] Fransa’nın güneybatısında çıkan orman yangınında söndürme çalışmaları sürerken, ekipler alevleri kontrol altına almak için müdahalesine devam ediyor. Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, yangının Gironde vilayetinde gece saatlerinde şiddetlenerek Bordeaux kenti çevresine doğru ilerlediğini açıkladı. Nunez, yangında 42 bin hektardan fazla alanın yandığını, tahliye edilen kişi sayısının ise 220 bine yaklaştığını bildirdi.

[23/29] Fransa’nın güneybatısında çıkan orman yangınında söndürme çalışmaları sürerken, ekipler alevleri kontrol altına almak için müdahalesine devam ediyor. Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, yangının Gironde vilayetinde gece saatlerinde şiddetlenerek Bordeaux kenti çevresine doğru ilerlediğini açıkladı. Nunez, yangında 42 bin hektardan fazla alanın yandığını, tahliye edilen kişi sayısının ise 220 bine yaklaştığını bildirdi.

[24/29] Fransa’nın güneybatısında çıkan orman yangınında söndürme çalışmaları sürerken, ekipler alevleri kontrol altına almak için müdahalesine devam ediyor. Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, yangının Gironde vilayetinde gece saatlerinde şiddetlenerek Bordeaux kenti çevresine doğru ilerlediğini açıkladı. Nunez, yangında 42 bin hektardan fazla alanın yandığını, tahliye edilen kişi sayısının ise 220 bine yaklaştığını bildirdi.

[25/29] Fransa’nın güneybatısında çıkan orman yangınında söndürme çalışmaları sürerken, ekipler alevleri kontrol altına almak için müdahalesine devam ediyor. Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, yangının Gironde vilayetinde gece saatlerinde şiddetlenerek Bordeaux kenti çevresine doğru ilerlediğini açıkladı. Nunez, yangında 42 bin hektardan fazla alanın yandığını, tahliye edilen kişi sayısının ise 220 bine yaklaştığını bildirdi.

[26/29] Fransa’nın güneybatısında çıkan orman yangınında söndürme çalışmaları sürerken, ekipler alevleri kontrol altına almak için müdahalesine devam ediyor. Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, yangının Gironde vilayetinde gece saatlerinde şiddetlenerek Bordeaux kenti çevresine doğru ilerlediğini açıkladı. Nunez, yangında 42 bin hektardan fazla alanın yandığını, tahliye edilen kişi sayısının ise 220 bine yaklaştığını bildirdi.

[27/29] Fransa’nın güneybatısında çıkan orman yangınında söndürme çalışmaları sürerken, ekipler alevleri kontrol altına almak için müdahalesine devam ediyor. Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, yangının Gironde vilayetinde gece saatlerinde şiddetlenerek Bordeaux kenti çevresine doğru ilerlediğini açıkladı. Nunez, yangında 42 bin hektardan fazla alanın yandığını, tahliye edilen kişi sayısının ise 220 bine yaklaştığını bildirdi.

[28/29] Fransa’nın güneybatısında çıkan orman yangınında söndürme çalışmaları sürerken, ekipler alevleri kontrol altına almak için müdahalesine devam ediyor. Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, yangının Gironde vilayetinde gece saatlerinde şiddetlenerek Bordeaux kenti çevresine doğru ilerlediğini açıkladı. Nunez, yangında 42 bin hektardan fazla alanın yandığını, tahliye edilen kişi sayısının ise 220 bine yaklaştığını bildirdi.

[29/29] Fransa’nın güneybatısında çıkan orman yangınında söndürme çalışmaları sürerken, ekipler alevleri kontrol altına almak için müdahalesine devam ediyor. Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, yangının Gironde vilayetinde gece saatlerinde şiddetlenerek Bordeaux kenti çevresine doğru ilerlediğini açıkladı. Nunez, yangında 42 bin hektardan fazla alanın yandığını, tahliye edilen kişi sayısının ise 220 bine yaklaştığını bildirdi.