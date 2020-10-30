Euro
9.79
Dolar
8.37
BIST 100
1,102.58
Altın
1,887.23
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İzmir’de meydana gelen şiddetli depremde Bornova ilçesinde bir bina yıkıldı. İngiltere'nin başkenti Londra'daki Fransa Büyükelçiliği önünde protesto gösterileri düzenleniyor. İzmir’de şiddetli deprem meydana geldi.
logo
Dünya

Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Hollande'den 'Müslümanlarla teröristleri bir tutmayalım' mesajı

Son günlerde saldırılar ve hükümet üyelerinin İslam karşıtı açıklamalarıyla gündeme gelen Fransa'da eski Cumhurbaşkanı François Hollande, teröristler ile Müslümanların karıştırılmaması gerektiğini belirtti.

Alaattin Doğru   | 30.10.2020
Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Hollande'den 'Müslümanlarla teröristleri bir tutmayalım' mesajı

Paris

Hollande, LCI televizyonunda katıldığı programda yaptığı açıklamada, Nice'deki kiliseyi hedef alan, ortaokul öğretmeni Samuel Paty'yi öldüren teröristlerin dinler arası savaş çıkarmayı amaçladığını söyledi.

"Bu teröristleri Müslümanlardan ayırt etmeliyiz." ifadesini kullanan Hollande, bu şekilde bir hatanın kendilerini istenmeyen bir çatışmanın içine çekeceği uyarısı yaptı.

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Hollande, ülkedeki saldırılara karşı ulusal birlik içinde olunması gerektiğini dile getirdi.

Sosyalist Parti üyesi Hollande, 2012-2017 arasında cumhurbaşkanlığı görevini yürütmüştü.

Güney Fransa'daki Nice kentinde bulunan Notre Dame Kilisesi yakınlarında dün sabah saatlerinde bir kişi bıçaklı saldırı düzenleyerek 3 kişiyi öldürmüş, çok sayıda kişiyi yaralamıştı.

Saldırgan yakalanırken, Fransa Terörle Mücadele Savcılığı olaya ilişkin soruşturma başlatmıştı.

Diğer yandan, Nice'teki saldırıdan iki saat sonra Avignon kentinde, aşırı sağcı bir kişi saldırı girişiminde bulunmuş, ancak polis tarafından vurularak öldürülmüştü.

Yetkililer, saldırganın psikolojik bakımdan sorunlu olduğunu, bu nedenle olayın terör kapsamında değerlendirilmeyeceğini açıklamıştı.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu İstanbul'da toplandı
Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı yeni 'tepe noktasına' ulaştı
Rusya'da son 24 saatte 18 binin üzerinde yeni Kovid-19 vakası görüldü
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Azap: (Kovid-19) 2022 yılından itibaren hastalık artık mevsimsel bir özellik kazanacak
'Nefes alamıyorsunuz ve ciğeriniz patlayacak gibi oluyor'

Benzer haberler

Fransa'da Nice'deki saldırıyla ilgili bir kişi gözaltına alındı

Fransa'da Nice'deki saldırıyla ilgili bir kişi gözaltına alındı

Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Hollande'den 'Müslümanlarla teröristleri bir tutmayalım' mesajı

Güney Afrikalı Müslümanlar, Fransa'yı protesto etti

Fransa'da Kovid-19 önlemleri karşıtı gösterilerde olaylar çıktı

Fransa'da Kovid-19 önlemleri karşıtı gösterilerde olaylar çıktı
Fransa'da Ermeni eylemcileri protesto eden Türklere polis müdahalesi

Fransa'da Ermeni eylemcileri protesto eden Türklere polis müdahalesi

İslam dünyası, Fransa'daki terör saldırısını şiddetle kınadı

İslam dünyası, Fransa'daki terör saldırısını şiddetle kınadı