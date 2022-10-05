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Dünya

Fransa'nın doğal gaz depolarında doluluk oranı yüzde 99'un üzerine çıktı

Fransa'da kış öncesi doğal gaz depolarında doluluk oranının yüzde 99'unun üzerine çıktığı bildirildi.

Esra Taşkın   | 05.10.2022
Fransa'nın doğal gaz depolarında doluluk oranı yüzde 99'un üzerine çıktı

Paris

Fransa Enerji Düzenleme Komisyonunun (CRE) yaptığı yazılı açıklamada, 2022-2023 kışı için gaz stoklarını doldurma kampanyasının tamamlandığı, bu kapsamda ülkedeki gaz stoklarının yüzde 99'unun üzerinde dolu olduğu ifade edildi.

Açıklamada, 130 teravatsaate ulaşan ülkedeki gaz stoklarının, KOBİ ve bireylerin kışın gaz tüketiminin 3'te 2'sine tekabül ettiği kaydedildi.

Norveç gazı ve sıvılaştırılmış doğal gazın yanı sıra Avrupalı komşularla yapılan alışverişlerin kış boyunca gaz talebini tamamlayacağına işaret edilen açıklamada, yüksek gaz fiyatının ticari denge ve devlet bütçesi üzerinde baskı oluşturduğuna vurgu yapılırken enerji tüketimini azaltmanın gerekliliğine vurgu yapıldı.

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