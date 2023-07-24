Dolar
26.95
Euro
29.88
Altın
1,965.92
ETH/USDT
1,850.30
BTC/USDT
29,207.00
BIST 100
6,766.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor
logo
Dünya

Fransa'nın Bouches-du-Rhone bölgesinde, yüksek yangın riski nedeniyle "kırmızı alarm" verildi

Fransa'nın güneyinde bulunan Bouches-du-Rhone bölgesindeki kavurucu sıcaklıkların "çok yüksek yangın riski" taşıdığı gerekçesiyle "kırmızı alarm" verildi.

Alaattin Doğru  | 24.07.2023 - Güncelleme : 24.07.2023
Fransa'nın Bouches-du-Rhone bölgesinde, yüksek yangın riski nedeniyle "kırmızı alarm" verildi

Ankara

Fransız Meteoroloji İdaresi, Bouches-du-Rhone bölgesinde yarın için "çok yüksek yangın riski" oluşacağı konusunda uyarıda bulundu.

Uyarı nedeniyle, hava koşullarının orman ve bitki örtüsü yangınlarına yol açma ve yayma riskini çok yüksek hale getireceği gerekçesiyle bölgede kırmızı alarm durumuna geçildi.

Diğer yandan Fransa'nın denizaşırı toprağı Korsika Adası'nda, sıcaklığın gün içinde 40 dereceyi bulma ihtimali üzerine kırmızı alarmın bir alt derecesi olan "turuncu alarm" verildi.

Bölgede hava sıcaklığı halihazırda 34 dereceye ulaşmış durumda.

Meteoroloji İdaresi ayrıca, hassas bünyeli kişilerin kavurucu sıcaklar karşısında çok dikkatli olmaları çağrısı yaptı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Marmara, Akdeniz ve Ege'de çarşamba, iç bölgelerde ise perşembe haftanın en sıcak günleri olacak
İzmit Körfezi'ndeki dip çamuru temizliğinin katkıları biyoçeşitliliğin belirlenmesiyle görülecek
Suriye'de terör örgütünden kaçan terörist Şanlıurfa'da teslim oldu
Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Karadeniz Bölgesi'nde denizdeki olaylarda son 10 yılda 2 bin 132 kişi kurtarıldı

Benzer haberler

Marmara, Akdeniz ve Ege'de çarşamba, iç bölgelerde ise perşembe haftanın en sıcak günleri olacak

Marmara, Akdeniz ve Ege'de çarşamba, iç bölgelerde ise perşembe haftanın en sıcak günleri olacak

Fransa'nın Bouches-du-Rhone bölgesinde, yüksek yangın riski nedeniyle "kırmızı alarm" verildi

Fransa'nın Cezayir'de yürüttüğü nükleer denemeler sağlığı ve çevreyi hala etkiliyor

Fransa'da dernekler, yetkililerin kayıtsız kaldığı göçmen çocuklar için harekete geçti

Fransa'da dernekler, yetkililerin kayıtsız kaldığı göçmen çocuklar için harekete geçti
MKE Ankaragücü, Diack transferi için Nantes ile anlaştı

MKE Ankaragücü, Diack transferi için Nantes ile anlaştı
Fransa'ya girişi yasaklanan CAGE Genel Müdürü, ülkeyi "iki yüzlü" ve "otoriter" olmakla eleştirdi

Fransa'ya girişi yasaklanan CAGE Genel Müdürü, ülkeyi "iki yüzlü" ve "otoriter" olmakla eleştirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet