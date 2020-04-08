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Dünya

Fransa'nın Atlantik'teki uçak gemisi Charles de Gaulle, Kovid-19 şüphesiyle ülkeye dönüyor

Fransa'nın uçak gemisi Charles De Gaulle'ün, 40 kadar personelde Kovid-19 şüphesi bulunduğu gerekçesiyle 23 Nisan'da ülkeye döneceği bildirildi.

Yusuf Özcan   | 08.04.2020
Fransa'nın Atlantik'teki uçak gemisi Charles de Gaulle, Kovid-19 şüphesiyle ülkeye dönüyor

Paris

Fransa'nın uçak gemisi Charles De Gaulle'ün, 40 kadar personelde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesi bulunduğu gerekçesiyle 23 Nisan'da ülkeye döneceği bildirildi.

Fransa Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Atlantik Okyanusu'nda bulunan gemideki yaklaşık 40 kişinin Kovid-19 şüphesiyle izole edildiği belirtildi.

Açıklamada, uçak gemisinin bu nedenle planlanandan erken şekilde 23 Nisan'da Toulon Limanı'na döneceği kaydedildi.


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