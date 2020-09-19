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Dünya

Fransa'nın Abidjan Büyükelçisi'nin cinsel taciz suçlamasıyla geri çağrıldığı iddiası

Fransa'nın Abidjan Büyükelçisi Huberson'un, hakkındaki cinsel taciz suçlamaları nedeniyle geri çağrıldığı iddia edildi.

Alaattin Doğru   | 19.09.2020
Fransa'nın Abidjan Büyükelçisi'nin cinsel taciz suçlamasıyla geri çağrıldığı iddiası

Paris

Fransa'nın Abidjan Büyükelçisi Gilles Huberson'un, hakkındaki cinsel taciz suçlamaları nedeniyle geri çağrıldığı iddia edildi.

Fransız medyasındaki haberlere göre, Huberson geçen hafta Fildişi Sahili'nin Abijdan şehrini terk ederek Paris'e geri döndü.

31 Ekim’de cumhurbaşkanlığı seçimine gitmeye hazırlanan Fildişi Sahili’ndeki Fransız Büyükelçi, siyasi bir nedenden dolayı geri çekilmedi.

Mediapart’ın özel haberine göre, Huberson, 5 kadın tarafından cinsiyet temelli şiddet ve tacizle suçlandıktan sonra geri çağrıldı.

Dışişleri Bakanlığınca hakkında iç soruşturma açıldığı belirtilen Huberson’un, 2013-2016 yılları arasında görev yaptığı Mali ve 2017’de atandığı Fildişi Sahili’nde kadın çalışma arkadaşlarına cinsiyetçi ve küçük düşürücü sözler söylediği iddia ediliyor.

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