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Dünya

Fransa'dan son gösterilerde bazı sosyal medya platformlarının kısıtlandığı itirafı

Fransız yetkililer, 27 Haziran'da 17 yaşındaki gencin polis kurşunuyla öldürülmesinin ardından ülke genelinde protestoların patlak vermesi üzerine sosyal medya platformlarının bazı özelliklerinin kısıtlandığını itiraf etti.

Alaattin Doğru  | 06.07.2023 - Güncelleme : 06.07.2023
Fransa'dan son gösterilerde bazı sosyal medya platformlarının kısıtlandığı itirafı

Ankara

Hükümet Sözcüsü Olivier Veran, Fransız televizyon kanalı LCI canlı yayınında, "Son olaylar sırasında bazı sosyal medya platformlarına bazı özellikleri bir süreliğine kısıtlama zorunluluğu getirdik." dedi.

Veran, bunlardan birisinin göstericilerin bulundukları bölgeleri birbirine haber vermek amacıyla kullandıkları SnapChat platformuna entegre çalışan Snap Map uygulaması olduğunu söyledi.

Bu uygulamanın geliştiricisinin Fransız startup şirketi olduğunu belirten Veran, "Buna kayıtsız kalmamız söz konusu olamazdı." dedi.

Öte yandan Twitter'ın sahibi Elon Musk'ın Fransa'daki olaylı gösterilerin yoğun olduğu saatlerde dünya genelinde platforma bazı kısıtlamalar getirmesinin de Paris yönetiminin talebiyle gerçekleştiği iddia edilmişti.

Macron ne demişti?

Macron, 17 yaşındaki gencin polis tarafından öldürülmesinin ardından protestoların yaşandığı şehirlerin belediye başkanlarıyla Elysee Sarayı'nda 4 Temmuz'da bir araya gelmiş, yaptığı konuşmada, "İşler çığırından çıktığında (sosyal medya ağlarına) erişimi düzenleyebilecek veya kesebilecek konumda olmalıyız." ifadesini kullanmıştı.

Fransız Cumhurbaşkanı'nın bu ifadeleri muhalefetin tepkisine neden olmuştu.

Fransa'daki şiddetli protestolar

Fransız polisi, 27 Haziran'da Nanterre'de 3 kişinin bulunduğu araca ateş açmış, 17 yaşındaki sürücü Nael M'yi öldürmüştü.

Nael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.

Genci öldüren polis açığa alınmış ve tutuklu yargılanmasına karar verilmişti.

Ayrıca Paris, Marsilya, Lyon dahil birçok kentte düzenlenen protestolarda talan ve yağmalama olayları yaşanmış, 10 kadar kentte saat 21.00'den itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

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