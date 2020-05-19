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Dünya

Fransa'dan İsrail'e Filistin topraklarının ilhakı yönündeki adımlardan kaçınma çağrısı

Fransa, İsrail'i, Filistin topraklarının tamamının veya bir kısmının ilhak edilmesine yol açacak tek taraflı atılacak adımlardan kaçınma çağrısında bulundu.

Yusuf Özcan   | 19.05.2020
Fransa'dan İsrail'e Filistin topraklarının ilhakı yönündeki adımlardan kaçınma çağrısı Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

Paris

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'i yeni kurulan hükümet nedeniyle kutlayarak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele konusunda yeni hükümetle çalışmak istediklerini belirtti.

Fransa'nın İsrail ile Filistin arasında yaşanan sorunların adil ve kalıcı şekilde çözülmesinden yana olduğunu ifade eden Le Drian, bu bağlamda ülkesinin İsrail'i, Filistin topraklarının tamamının veya bir kısmının ilhak edilmesine yol açacak tek taraflı atılacak adımlardan kaçınmaya çağırdığını vurguladı.

Le Drian, böyle bir kararın uluslararası hukukun ihlali ve iki devletli çözümün zarar görmesi anlamına geleceğini belirtti.

Bu kararın İsrail'in AB ile ilişkilerinde sonuçları olacağına dikkati çeken Le Drian, Fransa'nın taraflar arasındaki müzakereleri sürdürme çabalarını desteklemeye hazır olduğunu ifade etti.

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