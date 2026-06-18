Fransa'daki G7 Liderler Zirvesi'ne Trump'ın "patron benim" çıkışı damga vurdu Fransa'nın ev sahipliğinde Evian-les-Bains kentinde düzenlenen i G7 Liderler Zirvesi'ne ABD Başkanı Donald Trump'ın "patron benim" çıkışı damga vurdu. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni zirvede sigarayı bıraktığını açıkladı.

G7 Liderler Zirvesi Fransa'nın ev sahipliğinde Evian-les-Bains kentinde 15-17 Haziran'da yapıldı.

Zirveye, G7 ülkelerinin yanı sıra Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır, Güney Kore, Kenya, Hindistan ve Ukrayna liderleri de katıldı.

Küresel ve ekonomik meseleler, yasa dışı göçle mücadele, Ebola salgını, kanserle mücadele ve yapay zeka dönüşümü konularının yanı sıra 14 Haziran'daki ABD-İran mutabakatının da ele alındığı zirve, özellikle Ukrayna'ya destek konusunda "birlik" mesajını güçlendirdiği gerekçesiyle liderler tarafından başarılı bulundu.

Macron'un zorlu sınavı

Dünya basını zirveyi, geçen yıl Kanada'da yapılan G7 Zirvesi'ni erken terk eden ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna için masada tutulma çabası ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 2027'de dolacak görev süresinin son zorlu sınavı olarak değerlendirdi.

Fransız basını, Trump'ın Evian'dan da Kanada'da yaptığı gibi erken ayrılmaması için hükümetin yoğun çaba sarf ettiğini yazdı.

Macron'un zirvenin son gününde Fransız krallarının ikametgahı olan Versay Sarayı'nda Trump onuruna özel bir resepsiyon planlaması da bu çabanın bir göstergesi olarak yorumlandı.

Trump'ın katılımına gösterilen ilgi nedeniyle yerel basın zirveyi "G6+1 Zirvesi" olarak niteledi.

Radio France'da (Fransa Radyosu), zirve programının Trump'ı "kızdırmayacak şekilde" ayarlandığı ve çevre ve iklim konularına yer verilmediği yorumu yapıldı.

Öte yandan Orta Doğu'da artan gerilimin ve Hürmüz Boğazı'nda aksayan deniz trafiğinin akaryakıt piyasalarında kriz yarattığı ve Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını yeniden yoğunlaştırdığı bir dönemde gözler G7 Zirvesi'ndeki dünya liderlerinden gelecek açıklamalara çevrilmişken, 14 Haziran'da ABD ve İran'ın savaşı sonlandırmak için vardığı mutabakat ve Trump'ın içeriği henüz kamuoyuyla paylaşılmayan mutabakata ilişkin açıklamaları zirve gündemini domine etti.

Zirvenin sosyal medyada gündem olan anları

Zirvenin ilk gününde Macron çiftinin liderleri karşılamaları sırasında Trump'ın Brigitte Macron'un elini uzun süre sıkması ve Brigitte Macron'un Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae ile tokalaşması sırasında yaşanan karmaşa dikkati çekti.

Liderler zirvenin açılışı sırasında toplu fotoğraf çektirirken, Trump'ın fotoğraf çekimi sonrası çıkış için yanlış tarafa yönelmesi ve Macron'un uyarısıyla yön değiştirmesi de sosyal medya platformlarında çokça paylaşıldı.

Öte yandan zirvenin başında yaptıkları ortak basın toplantısında, Hürmüz Boğazı'nda deniz trafiğinin sağlanmasına ve güvenliğine destek vermeye hazır olduklarını dile getiren Macron'a Trump'ın "Çok fazla yardıma ihtiyacımız olacağını sanmıyorum ancak 1-2 geminin olması kötü bir fikir değil." karşılığını vermesi de iki lider arasında soğuk rüzgarlar estiği yorumlarını beraberinde getirdi.

Trump'ın zirvenin üçüncü gününde geç kaldığı çalışma toplantısına "Merhaba, patron benim." diyerek girmesi ise zirvenin en çok dikkati çeken anlarından oldu.

Ayrıca Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in zirvenin ikinci gününde "Ukrayna ve Avrupa için barışı ve güvenliği inşa etmek" başlıklı toplantı öncesinde ABD Başkanı'na üzerinde "Trump" yazılı Alman milli takım forması hediye etmesi de dikkati çekti.

Macron'dan liderleri karşılamasına müzikli paylaşım

Sosyal medya platformlarını aktif olarak kullanan Macron'un zirvenin açılışında dünya liderlerini tek tek karşıladığı anlara ilişkin paylaşımları da çok konuşuldu.

Macron, karşılama paylaşımlarının arka planına ilgili liderin ülkesine ve kültürüne özgü müzikler koydu.

Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani ile tokalaştığı anlara şarkıcı Fahad Al Kubaisi'nin Katar'ın ev sahipliğindeki 2022 FIFA Dünya Kupası için seslendirdiği Dreamers şarkısı, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüşmesine de Mısır asıllı şarkıcı Dalida'nın Helwa Ya Baladi şarkısı eşlik etti.

Meloni sigarayı bıraktı

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin zirve kapsamında sigarayı bıraktığını açıklaması da gündemde yer tutan konular arasında yer aldı.

Liderlerle sohbeti sırasında sigarayı bıraktığının ortaya çıkmasına dair bir soruya Meloni, "Evet, ben de bir süre önce sigarayı bıraktım ama siz bunu zamanında fark etmediniz ve bu haberi kaçırdınız." yanıtını verdi.

Sosyal medya paylaşımlarında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Meloni'ye sigarayı bırakmasını tavsiye ettiği anlar hatırlatıldı.

Trump, Versay Sarayı'nda ABD-İran mutabakatını imzaladı

G7 Liderler Zirvesi'nin en çok konuşulan meseleler arasında yer alan ABD ve İran arasındaki mutabakat zaptı ise Macron'un ABD Başkanı'nın onuruna Versay Sarayı'nda düzenlediği resepsiyon sırasında Trump tarafından imzalandı.