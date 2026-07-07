Fransa'da temyiz mahkemesi, yolsuzluktan suçlu bulunan siyasetçi Marine Le Pen'e 1 yıl elektronik kelepçeyle ev hapsi cezası, 15 ay siyasetten men yasağı ve 100 bin avro para cezasına hükmetti.

Fransa'da yolsuzluktan suçlu bulunan Le Pen'e 15 ay siyasetten men yasağı verildi Fransa'da temyiz mahkemesi, yolsuzluktan suçlu bulunan siyasetçi Marine Le Pen'e 1 yıl elektronik kelepçeyle ev hapsi cezası, 15 ay siyasetten men yasağı ve 100 bin avro para cezasına hükmetti.

Paris Temyiz Mahkemesi, cumhurbaşkanı seçimlerinin favori ismi Le Pen'in Avrupa Birliği (AB) fonlarını zimmetine geçirmekten yargılandığı davada kararını açıkladı.

Mahkeme Başkanı Michele Agi, son iki seçim yarışında Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a rakip olan Ulusal Birlik (RN) Partisi Meclis Grup Başkanvekili Le Pen'i yolsuzluktan suçlu buldu.

Öte yandan Paris Temyiz Mahkemesi, Fransız siyasetçi hakkında alt mahkemenin verdiği 5 yıl siyasi men yasağını indirdi.

Agi, Le Pen'i, 100 bin avro para, 2 yılı tecilli olmak üzere toplam 3 yıl hapis cezasına ve 30 ayı tecilli olmak üzere 45 ay siyasetten men yasağına çarptırırken, Fransız siyasetçinin 1 yıl hapis cezasını evde elektronik kelepçeyle geçirebileceğini ifade etti.

Bu karar, Le Pen'in 15 ay kesin siyasetten men yasağı aldığı anlamına geliyor.

AB fonlarının, Le Pen dahil davada yargılanan sanıklar tarafından, amacının dışında kullanıldığına hükmeden Agi, sanıkların işlediği kamu fonlarının zimmete geçirme suçunun 11 yıl sürdüğü ve ağır olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Agi, bu kapsamda 2 milyon avrodan fazla kamu fonunun yasa dışı şekilde kullanıldığını belirterek, söz konusu fonların, Le Pen'in partisinin karşılaştığı zorlukları aşmak için kullanıldığı kanaatine vardı.

Aynı davada yargılanan diğer Fransız siyasetçiler hakkında ise 8 ay ila 2 yıl siyasetten men yasağı, 1-3 yıl ertelenmiş hapis cezası ve 15 bin avroya kadar para cezası verildi.

Le Pen'in partisi RN de aynı suçtan dolayı 1 milyonu ertelenmiş olmak üzere 2 milyon avro para cezasına çarptırıldı ve 1 milyon avrosuna el konulmasına hükmedildi.

Bu arada, kararı takip etmek için yerel ve uluslararası basından onlarca gazeteci mahkemeye gelirken, duruşma salonunda gazeteciler için yaklaşık 75 kişilik yer ayrıldı.

Mahkeme koridorlarında yoğunluk oluşturan basın mensuplarının davayı takip etmesi için ek bir salon daha açıldı. Mahkeme binasının aşırı sıcaklara karşı donanımlı olmaması nedeniyle, sıcak havalardan bunalan bazı gazetecilerin getirdikleri yelpazelerle serinlemeye çalıştığı görüldü.

Fransa'da 2027 cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu 18 Nisan'da, ikinci turu ise 2 Mayıs'ta yapılacak.

Le Pen, yolsuzluktan hüküm giymişti

Fransa'da gelecek yıl yapılacak cumhurbaşkanı seçimlerinin favori isimleri arasında gösterilen Le Pen, yolsuzluktan suçlu bulunmasının ardından siyasetten men yasağına çarptırılmıştı.

Le Pen'in Avrupa Birliği (AB) fonlarını zimmetine geçirmekten yargılandığı davada, Paris Ceza Mahkemesi, aşırı sağcı lider hakkında 31 Mart 2025'te 5 yıl siyasi yasak getirilmesine, 2 yılı ertelenmiş, 2 yılı elektronik kelepçeyle gözetim altında tutulmak üzere 4 yıl hapis ve 100 bin avro para cezasına hükmetmişti.

Mahkemenin kararı, Le Pen'in cezasını hapishanede çekmeyeceği anlamına gelirken, avukatları karara itiraz etmişti.

Le Pen, hakkında verilen 5 yıllık siyasi yasak kararına ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) geçici tedbir talebi başvurusunda bulunmuş, AİHM de bu talebi 9 Temmuz 2025'te reddetmişti.

Temyiz duruşmaları ise ocak ve şubatta Paris'te görülmüştü.