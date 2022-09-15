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Dünya

Fransa'da yarınki grev nedeniyle Air France uçuşlarının yarısından fazlası iptal edildi

Fransa'da 16 Eylül'de hava trafik kontrolörlerinin greve gitme kararı almasının ardından Fransız Hava Yolları şirketi Air France, yarınki kısa ve orta mesafe uçuşlarının yarısından fazlasını iptal etti.

Esra Taşkın   | 15.09.2022
Fransa'da yarınki grev nedeniyle Air France uçuşlarının yarısından fazlası iptal edildi

Paris

Air France'dan yapılan açıklamada, 16 Eylül'de hava trafik kontrolörlerinin grev yapma çağrısı yaptığı hatırlatılarak, şirketin yarınki kısa ve orta mesafe seferlerinin yalnızca yüzde 45'ini gerçekleştireceği bildirildi.

Açıklamada, Air France'ın uzun mesafe uçuş seferlerinin yüzde 90'ınını gerçekleştireceği belirtilerek, şirketin yarınki seferlerinde son dakika gecikmeler ve iptaller olabileceği kaydedildi.

Air France maaşlarında yüzde 5'lik zam

Le Parisien gazetesi, Air France'ın enflasyona karşı çalışanlarına ekimde 1000 avroluk prim ödeyeceğini ve gelecek aylarda kademeli olarak maaşlarda yüzde 5'lik zam yapacağını aktardı.

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