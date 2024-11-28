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Dünya

Fransa'da toplu işten çıkarmalara karşı ülke genelinde grev çağrısı yapıldı

Fransa'nın en büyük işçi sendikası CGT, toplu işten çıkarmalara karşı ülke genelinde bir günlük grev çağrısında bulundu.

Şeyma Yiğit  | 28.11.2024 - Güncelleme : 28.11.2024
Fransa'da toplu işten çıkarmalara karşı ülke genelinde grev çağrısı yapıldı

Ankara

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Fransa'da özellikle sanayi sektöründe 250 farklı işveren kurumun toplu işten çıkarma hazırlığında olması tepki topladı.

Ülkenin en büyük sendikası CGT, 170 ila 200 bin kişinin işini kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya kaldığını bildirerek, üyelerine eylem çağrısı yaptı.

Bu kapsamda sendika, işçilerden 12 Aralık'ta ülke genelinde 1 günlük iş bırakmasını ve fabrikalar önünde eylem yapmasını istedi.

CGT Genel Sekreteri Sophie Binet, işverenlerin binlerce çalışanı işsiz bırakma kararına karşı hükümeti acil bir eylem planını devreye sokmaya çağırdı.

Binet, hükümetin sanayi sektöründe faaliyet gösteren iş yerlerinin kapanmasına ve işten çıkarmalara müsaade etmemesi gerektiğini savundu.

Fransa’da demir yolu çalışanları da 11 Aralık’ta süresiz greve gidecek.

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