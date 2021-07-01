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Dünya

Fransa'da tartışmalı 'ayrılıkçılık' yasa tasarısı Ulusal Mecliste yeniden onaylandı

Fransa’da Müslümanların ötekileştirildiği gerekçesiyle eleştirilen ve "ayrılıkçılık" olarak bilinen "Cumhuriyet Değerlerine Saygıyı Güçlendiren Prensipler" adlı yasa tasarısı, Ulusal Mecliste yeniden onaylandı.

Alaattin Doğru   | 01.07.2021
Fransa'da tartışmalı 'ayrılıkçılık' yasa tasarısı Ulusal Mecliste yeniden onaylandı

Paris

İçişleri Bakanı Gerard Darmanin, Twitter hesabından, Ulusal Meclisin söz konusu yasa tasarısını kabul ettiğini duyurdu.

Ulusal Meclisin resmi internet sitesinde de tasarının 14'e karşı 23 oyla kabul edildiği aktarıldı.

Tasarı 21 Temmuz’da Senatoda bir daha görüşülecek, kabul edildikten sonra yeniden Ulusal Meclisin onayına sunulacak.

Avrupa'nın en büyük Müslüman nüfusuna sahip ülkesi Fransa'da, söz konusu tasarı ilk olarak 16 Şubat'ta Ulusal Mecliste kabul edilmişti.

Senatoda Müslümanlara yönelik birçok kısıtlayıcı madde eklenerek 13 Nisan'da onaylanan tasarı, 28 Haziran'da Ulusal Meclis'te ikinci kez görüşülmeye başlanmıştı.

Tasarı, Müslümanları hedef aldığı ve ötekileştirdiği gerekçesiyle Birleşmiş Milletler (BM) başta olmak üzere uluslararası toplum ve sivil toplum kuruluşları tarafından eleştiriliyor.

Yasa tasarısı açıklandığından bu yana ülkede cami ve mescitlere yönelik saldırılar artış gösterdi.

Bazı camiler kundaklanırken, bazılarının duvarlarına İslamofobik yazılar yazıldı.

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