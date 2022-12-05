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Dünya

Fransa'da Strazburg Belediyesi, evsizlere barınak sağlanmamasından şikayetçi

Strazburg Belediye Başkanı Jeanne Barseghian, "Fransa'nın büyükşehirlerinde, çocukların da dahil olduğu savunmasız ve hasta yüzlerce insan, bakım hizmetlerine erişimleri olmadan soğukta sefalet içinde hayat geçiriyor." ifadesini kullandı.

Alaattin Doğru   | 05.12.2022
Fransa'da Strazburg Belediyesi, evsizlere barınak sağlanmamasından şikayetçi

Ankara

Fransa'da Strazburg Belediyesinin, devlet aleyhine, kamplarını dağıttığı ve sokaklarda yaşamaya zorladığı göçmenlere barınak sağlayamadığı için dava açacağı belirtildi.

Le Figaro'nun haberine göre, kentin Belediye Başkanı Jeanne Barseghian, belediyenin sokaklara terk edilen göçmen ve evsizlere barınma sağlama konusunda kısıtlı imkanlara sahip olduğunu, görevini yerine getiremediği gerekçesiyle devlete dava açılmasını kararlaştırdıklarını açıkladı.

Seçilmişleri ve yardım derneklerini bu girişimlerini desteklemeye çağıran Barseghian, konuyu idari mahkemeye götüreceklerini vurguladı.

"Macron sözünü tutmadı"

Ülkesinin hiç olmadığı kadar büyük bir insani krizle karşı karşıya kaldığına dikkati çeken Barseghian, "Fransa'nın büyükşehirlerinde, çocukların da dahil olduğu savunmasız ve hasta yüzlerce insan, bakım hizmetlerine erişimleri olmadan soğukta sefalet içinde hayat geçiriyor." ifadesini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un göreve ilk başladığı 2017'de seçim vaatleri arasında ülkede kimsenin sokakta kalmayacağı sözü verdiğini anımsatan Belediye Başkanı Barseghian, "Macron'un sözünü tutmadığını" belirtti.

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