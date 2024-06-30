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Dünya

Fransa'da sandık çıkış anketlerine göre aşırı sağ yüzde 34 ile seçim yarışını önde götürüyor

Fransa'da erken genel seçimin ilk turunda sandık çıkış anketlerine göre oylarını artıran aşırı sağ yüzde 34 ile yarışı önde götürüyor.

Esra Taşkın  | 30.06.2024 - Güncelleme : 30.06.2024
Fransa'da sandık çıkış anketlerine göre aşırı sağ yüzde 34 ile seçim yarışını önde götürüyor

Paris

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