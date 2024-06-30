Fransa'da sandık çıkış anketlerine göre aşırı sağ yüzde 34 ile seçim yarışını önde götürüyor
Fransa'da erken genel seçimin ilk turunda sandık çıkış anketlerine göre oylarını artıran aşırı sağ yüzde 34 ile yarışı önde götürüyor.
Paris
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