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Dünya

Fransa'da Paris Olimpiyatları'na hazırlık projelerinde çalışan taşeron göçmen işçiler greve gitti

Fransa'da, 2024 Paris Olimpiyatları'na hazırlık projelerinde çalışan yüzlerce taşeron göçmen işçi greve gitti.

Şeyma Uzundere  | 17.10.2023 - Güncelleme : 17.10.2023
Fransa'da Paris Olimpiyatları'na hazırlık projelerinde çalışan taşeron göçmen işçiler greve gitti

Ankara

Ulusal basında yer alan haberlere göre, çoğu Afrika asıllı yaklaşık 500 işçi, Paris'in de içinde bulunduğu Ile-de-France bölgesinde çalıştıkları 33 şirkette eş zamanlı grev başlattı.

2024 Paris Olimpiyatları'na hazırlık projelerinde ve Büyük Paris ulaşım projesi şantiyesinde çalışan 500'e yakın göçmen işçi, çalışma şartlarının iyileştirilmesini ve hükümetin göçmen yasa tasarısını geri çekmesini istedi.

Grev yapılan şantiyeler arasında Olimpiyatlarda kullanılmak üzere hazırlanan 8 bin koltuk kapasiteli Porte de La Chapelle Arena salonu da yer aldı. İşçi sendikaları, salonun önünde gerçekleştirecekleri gösterilere destek çağırısı yaptı.

CNT-SO sendikası, grevin ne kadar süreceğinin şu an için belli olmadığını duyurdu.

İşçiler, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in sunduğu göç yasa tasarısını, göçmen işçiler üzerinde ayrımcılığı ve sömürüyü artıracağı gerekçesiyle eleştiriyor.

Göç yasa tasarısı, sınır dışı kararı olan göçmenleri "arananlar listesine" koymaya imkan verecek. Tasarı ayrıca, iş gücü açığının olduğu sektörlerde çalışan göçmen işçilere oturma izni verilmesini öngörüyor.

Tasarının gelecek ay Ulusal Meclis'te görüşülmesi bekleniyor.

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