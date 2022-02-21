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Dünya

Fransa'da namaz kılması 'radikalleşme' sayılarak uçması engellenen pilot adalet arıyor

Fransa'da, namaz kılması "radikalleşme" olarak görülerek mesleğini icra etmesi engellenen Air France pilotu, hakkını aramak için mahkemeye başvurdu.

Alaattin Doğru, Esra Taşkın   | 21.02.2022
Fransa'da namaz kılması 'radikalleşme' sayılarak uçması engellenen pilot adalet arıyor

Ankara

Le Parisien'in haberine göre, Fransa doğumlu olan ve gerçek ismi yerine Rachid olarak bahsedilen kişi, 2005 yılında havacılık sektöründe işe başladı.

Stajyer kabin görevlisi pozisyonundan pilotluğa kadar yükselen Rachid, 2018'e kadar bir süre Cezayir Havayolları (Air Algerie) bünyesinde çalıştı.

Rachid, 2018'de ise Air France'ın alt kuruluşu Hop bünyesine katılmasının ardından geçen yıl ana şirket Air France'a geçmek istedi.

Rachid'in 5 Ekim 2021'de ana şirkete geçme hakkını elde ettiğini öğrenmesinden kısa süre sonra Loire-Atlantique Valiliği ve Paris Emniyeti, 15 Ekim 2021'de radikalleştiği şüphesini gerekçe göstererek Rachid'in havalimanlarının tahditli sahalarına giriş iznini askıya aldı.

Pilotun mesleğini icra etmesini engelleyen kararda, Air Algerie mensubu ve "mutaassıp Müslüman" eski bir pilotla yakınlığı bulunan Rachid'in, "bu kişiyle arkadaş olduğu ve Cumhuriyet (Fransa) değerlerine aykırı inançları bulunduğu" öne sürüldü.

"Namaz vakitlerine ve ramazan oruçlarına aşırı bağlı"

Bu kararın kökeninde, istihbarat servislerinin gönderdiği, Rachid'in namaz vakitlerine ve ramazan oruçlarına "güvenlik kurallarına aykırı şekilde" büyük bir bağlılık gösterdiğine dair bilgilendirme notu ile Rachid'e güvenmeyen ve onunla uçmak istemeyen bir personelin tanıklığı olduğu belirtildi.

15 yıllık pilotluk kariyeri bulunan Rachid ise tüm suçlamaları reddederek kararı Montreuil İdari Mahkemesine taşıdı.

Mahkemenin dosyayı bugün incelemesi bekleniyor.

Rachid'in avukatı iddiaları yalanladı

Diğer yandan, Rachid'in avukatı Eric Moutet, valiliğin, "Hop şirketinin hava operasyonları direktöründen, hiçbir çalışanın Rachid ile çalışma talebinin olmadığına ilişkin bir notun gönderildiğine" dair verdiği bilginin gerçek olmadığını, direktör tarafından böyle bir not gönderilmediğini belirtti.

Moutet, karalama kampanyasına maruz bırakılan müvekkilinin mesleğini icra edemeyecek duruma getirilmek istendiğini vurgulayarak, Rachid'in iş arkadaşlarının pilotu saygılı, yetenekli ve profesyonel olarak tanımladığını, dosyadaki suçlamaların hiçbirinin somut delile dayanmadığını kaydetti.

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