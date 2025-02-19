Dolar
36.31
Euro
37.84
Altın
2,939.17
ETH/USDT
2,727.00
BTC/USDT
96,278.00
BIST 100
9,907.65
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Fransa'da Müslüman Öğrenciler derneğinden, spor müsabakalarında başörtüsünü yasaklayan tasarıya tepki

Fransa'da Müslüman Öğrenciler (EMF) derneği, spor müsabakalarında başörtüsünü yasaklamayı hedefleyen yasa tasarısının ırkçı, Müslüman karşıtı ve cinsiyetçi olduğunu belirtti.

Esra Taşkın  | 19.02.2025 - Güncelleme : 19.02.2025
Fransa'da Müslüman Öğrenciler derneğinden, spor müsabakalarında başörtüsünü yasaklayan tasarıya tepki

Paris

EMF'nin X hesabından yapılan açıklamada, Fransız Senatosunun dün kabul ettiği ve spor müsabakalarında başörtüsünü yasaklamaya yönelik yasa tasarısı değerlendirildi.

Açıklamada, bunun Müslümanların kamusal alana erişimini sınırlandıran dışlayıcı bir tasarı olduğu vurgulanarak, "Bu yasa tasarısı sporda 'ayrılıkçılık' olduğu kuruntusuna dayanmakta. Müslümanlara yönelik genel bir şüphe söylemini haklı çıkarmak ve İslam ve Müslümanların etrafında 'kamu sorunu' oluşturmak için net olmayan ve marjinal sayılara dayanıyor." değerlendirmesine yer verildi.

Tasarının, spor müsabakalarında dini aidiyet gösteren simgelerin yasaklanmasını öngördüğü kaydedilen açıklamada, spor kulüplerinin söz konusu simgeleri antrenmanlar sırasında da yasaklamasına izin veren bu tasarının, dine dayalı dışlamaları meşrulaştırdığı belirtildi.

"Bu tasarı, aslında ikinci sınıf vatandaş oluşturuyor"

Açıklamada, bu durumun eşitlik ilkesini yok saydığına işaret edilerek, "Bu tasarı, ortak bir alan sağlamayı değil ancak spora erişimi gözetlemeyi, düzenlemeyi ve sınırlandırmayı hedefliyor. Vatandaşlığı ve kamusal alanı koruma kisvesi altında bu tasarı, aslında ikinci sınıf vatandaş oluşturuyor." ifadeleri kullanıldı.

Bu tasarıyla, Müslüman olmanın "bir tehdit" şeklinde kabul edildiğine ve Müslüman kadınların bedeninin bir siyasi kontrol meselesi haline geldiğine değinilen açıklamada, tasarı ırkçı, Müslüman karşıtı ve cinsiyetçi olarak nitelendirildi.

Fransa'da 2004'te başörtüsünün ve ardından 2023'te abayanın (uzun elbise) ilk ve orta dereceli okullarda yasaklandığı hatırlatılan açıklamada, "Spor, yeni bir ayrımcılık sahası haline geliyor. Bu yasa tasarısı, Müslümanları hedef alan bir kontrol siyasetinin parçası. Buna acil olarak karşı çıkılmalı." denildi.

Açıklamada, kamusal alanın "dışlanma alanı" haline gelmemesi gerektiği vurgulanarak, "Spora erişim, ayrım gözetmeksizin herkesin erişebildiği bir hak olmalı." ifadesine yer verildi.

Fransız senatörler, spor karşılaşmalarında başörtüsü gibi dini aidiyet gösteren simgelerin yasaklanmasını amaçlayan tasarıyı dün kabul etti.

Merkez sağcı Cumhuriyetçiler (LR) partili Senatör Michel Savin'in Senato'ya sunduğu tasarı kapsamında, kamuya ait spor mekanlarında toplu ibadetlerin yasaklanması da öngörülüyor.

Kamuya ait havuzlarda tesettürlü mayo gibi dini aidiyet gösteren simge ve kıyafetlere de yasak getiren tasarı, parlamentonun alt kanadını oluşturan Ulusal Meclis'te de görüşülecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İletişim Başkanlığının düzenlediği "Suriye'nin Güvenliğinde Türkiye'nin İstikrarlaştırıcı Gücü" paneli başladı
Güney Ege ve Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı
Türkiye ve Azerbaycan medya yöneticileri işbirliğini güçlendirmeyi ele aldı
Sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret paylaşımları yapan kişi yakalandı
Meteorolojiden bazı iller için kuvvetli kar yağışı uyarısı

Benzer haberler

Fransa'da Müslüman Öğrenciler derneğinden, spor müsabakalarında başörtüsünü yasaklayan tasarıya tepki

Fransa'da Müslüman Öğrenciler derneğinden, spor müsabakalarında başörtüsünü yasaklayan tasarıya tepki

Fransız Senatosu, spor müsabakalarında başörtüsünü yasaklayan yasa tasarısını kabul etti

Uluslararası Af Örgütü, Fransa'da sporda başörtüsünü yasaklayan tasarının reddedilmesini istedi

Fransa'da Avrupa liderlerinin katıldığı Ukrayna konulu olağanüstü güvenlik zirvesi başladı

Fransa'da Avrupa liderlerinin katıldığı Ukrayna konulu olağanüstü güvenlik zirvesi başladı
Filistin Devlet Başkanı Abbas, Filistinlileri zorla yerinden etme planlarını reddettiğini yineledi

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Filistinlileri zorla yerinden etme planlarını reddettiğini yineledi
Fransız hükümeti, Paris'te AB liderlerinin bir araya geleceği güvenlik zirvesini doğruladı

Fransız hükümeti, Paris'te AB liderlerinin bir araya geleceği güvenlik zirvesini doğruladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet