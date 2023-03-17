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Dünya

Fransa'da muhalefet, hükümete karşı gensoru önergesi verdi

Fransa'da hükümetin dün emeklilik reformunun oylanmadan geçmesi için yetki kullanmasına karşı muhalefet kanadı Ulusal Meclis'e gensoru önergesi verdi.

Esra Taşkın  | 17.03.2023 - Güncelleme : 17.03.2023
Fransa'da muhalefet, hükümete karşı gensoru önergesi verdi Fotoğraf: Firas Abdullah/AA

Paris

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne'nin dün, bir yasa tasarısının meclisten oylama yapılmadan geçmesini sağlayan Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrasını, emeklilik reformuna ilişkin tasarı için devreye koymasına karşı, meclisteki muhalif 5 farklı siyasi grup tarafından ortak gensoru önergesi verildi.

Gensoruyu imzalayanlardan Sol ve çevreci partilerden oluşan Sosyal ve Ekolojik Yeni Halk Birliği'nin (Nupes) yaptığı açıklamada, Başbakan Elisabeth Borne'nin dün konuk olduğu TF1 televizyon kanalında emeklilik reformunu kabul ettirmek için mecliste yeterli oya sahip olmadıklarını kabul ettiği anımsatılarak, "(Fransa Cumhurbaşkanı) Emmanuel Macron hükümeti dün sadece ülkede değil Ulusal Meclis'te de azınlıkta olduğunun farkına vardı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, gensoru önergesi kabul edilmesi halinde, bunun emeklilik reformunun reddine ve hükümetin düşmesine neden olacağına değinildi.

Fransa Başbakanı Borne, dün bir yasa tasarısının meclisten oylama yapılmadan geçmesini sağlayan Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrasını, emeklilik reformuna ilişkin tasarı için devreye koyduğunu açıklamıştı.

Başbakan'ın açıklaması sonrası Paris başta olmak üzere birçok kentte halk sokaklara dökülmüştü.

Paris'te polislerin Concorde Meydan'ından tahliye ettiği göstericiler, dağıldıkları ara sokaklarda çöp, araç ve bazı kamu mallarını ateşe vermişti.

Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrası

Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrası, bir yasa tasarısının oylanmadan Ulusal Meclis'ten geçirilmesi için hükümete yetki veriyor ve buna karşı muhalefetin gensoru önergesi vermesine olanak sağlıyor.

Gensoru önergesi meclisteki milletvekillerinin çoğunluğunun desteğini alırsa hükümet düşüyor.

Gensoru önergesi, mecliste çoğunluk tarafından desteklenmediğinde ise yasa tasarısı mecliste oylanmadan geçilmiş sayılıyor ve Senato'nun önüne geliyor.


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