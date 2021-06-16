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Dünya, Koronavirüs

Fransa'da maske zorunluluğu ve gece saatlerindeki sokağa çıkma yasağı kaldırılıyor

Fransa'da yarından itibaren bazı durumlar dışında açık alanlarda maske zorunluluğunun, 20 Haziran'dan itibaren de gece uygulanan sokağa çıkma yasağının kaldırılacağı açıklandı.

Yusuf Özcan   | 16.06.2021
Fransa'da maske zorunluluğu ve gece saatlerindeki sokağa çıkma yasağı kaldırılıyor Fotoğraf: Julien Mattia/AA

Paris

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki düşüşün ardından yarından itibaren bazı durumlar dışında açık alanlarda maske zorunluluğunun, 20 Haziran'dan itibaren de gece uygulanan sokağa çıkma yasağının kaldırılacağı açıklandı.

Başbakan Jean Castex, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, son 7 gün ortalama günlük vaka sayısının 3 bin 200'e düştüğünü belirtti.

Fransa’nın hiçbir bölgesinde salgın açısından endişeli bir durum olmadığının altını çizen Castex, bugüne kadar 30 milyondan fazla kişiye ilk doz aşının vurulduğunu hatırlattı.

Castex, "Ülkede salgının durumu umduğumuzdan daha hızlı şekilde iyileşiyor." ifadesini kullandı.

Kalabalığın oluştuğu durumların, statların ve pazarların dışında açık alanlarda maske zorunluluğunun yarından itibaren kaldırılacağını açıklayan Castex, kapalı alanlarda ise maske takmaya devam edilmesi gerektiğini söyledi.

Castex, 23.00-06.00 saatlerinde uygulanan sokağa çıkma yasağının da 30 Haziran yerine 20 Haziran'da kaldırılacağını duyurdu.

Jean Castex, ağustos sonuna kadar 35 milyon kişiye iki doz aşı uygulamayı hedeflediklerini belirtti.

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