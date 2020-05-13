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Dünya, Koronavirüs

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 27 bin 74'e yükseldi

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 83 artarak 27 bin 74'e yükseldi.

Yusuf Özcan   | 13.05.2020
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 27 bin 74'e yükseldi

Paris


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 83 artarak 27 bin 74'e yükseldi.

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