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Dünya, Koronavirüs

Fransa'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında gece sokağa çıkma yasağı uygulanacak

Fransa'da Kovid-19 önlemleri kapsamında 17 Ekim Cumartesi itibarıyla Paris ve birçok şehirde 21.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Yusuf Özcan   | 14.10.2020
Fransa'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında gece sokağa çıkma yasağı uygulanacak

Paris


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Fransa'da Kovid-19 önlemleri kapsamında 17 Ekim Cumartesi itibarıyla Paris ve birçok şehirde 21.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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Fransa'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında gece sokağa çıkma yasağı uygulanacak
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