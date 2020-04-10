Euro
7.35
Dolar
6.72
BIST 100
96,604.23
Altın
1,683.10
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Fransa'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı 13 bin 197'ye yükseldi

Fransa'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 987 artarak 13 bin 197'ye yükseldi.

Yusuf Özcan   | 10.04.2020
Fransa'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı 13 bin 197'ye yükseldi Fotoğraf: Elyxandro Cegarra/AA

Paris


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 13 bin 197'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, günlük basın toplantısında, Kovid-19'a ilişkin son bilgileri paylaştı.

Virüs tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 4 bin 342 artışla 90 bin 676 olduğunu belirten Salomon, bakımevlerinde enfekte kişi sayısının 34 bin 193'e yükselmesiyle toplam vaka sayısının 124 bin 869'a ulaştığını söyledi. 

Salomon, Kovid-19'dan 7 bin 4'ü yoğun bakımda olmak üzere 31 bin 267 kişinin hastanede tedavi gördüğünü, hastalığı atlatan kişi sayısının son 24 saatte 1967 artarak 24 bin 932'ye çıktığını ifade etti.

Bakımevlerinde can kaybı 4 bin 599'a ulaştı

Salgın nedeniyle son 24 saatte hastanelerde 554 ve bakımevlerinde 433 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydeden Salomon, hayatını kaybedenlerin sayısının hastanelerde 8 bin 598'e ve bakımevlerinde 4 bin 599'a ulaştığını, böylece toplam can kaybının 13 bin 197 olduğunu duyurdu.

Salomon, Kovid-19 nedeniyle ölenlerin arasında 10 yaşından küçük bir çocuğun da bulunduğunu bildirdi. Çocuğun yaşamını yitirmesinde Kovid-19'un dışında başka nedenlerin de olabileceğini dile getiren Salomon, ülkede salgının yayılmasında kısmı düşüş yaşandığını söyledi. 

Salomon, halkın evde kalmasının önemli olduğunun altını çizdi. 

Fransa, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı 4'üncü ülke konumunda bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Trump yönetimi ABD ekonomisini mayısta normale döndürmek istiyor
Dünyada Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 370 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 100 bini geçti
İngiltere'de koronavirüs sebebiyle son 24 saatte 980 kişi yaşamını yitirdi
Çankırı'da Yapraklı ilçesi karantinaya alındı

Benzer haberler

Trump yönetimi ABD ekonomisini mayısta normale döndürmek istiyor

Trump yönetimi ABD ekonomisini mayısta normale döndürmek istiyor

Dünyada Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 370 bini aştı

Fransa'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı 13 bin 197'ye yükseldi

İtalya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı 18 bin 849'a yükseldi

İtalya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı 18 bin 849'a yükseldi
Rüştü Reçber koronavirüsü yendi

Rüştü Reçber koronavirüsü yendi
Japonya'da Kovid-19 salgınıyla mücadelede 'uzaktan muayene' uygulaması

Japonya'da Kovid-19 salgınıyla mücadelede 'uzaktan muayene' uygulaması