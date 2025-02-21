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Dünya

Fransa'da Katolik okulundaki cinsel istismar iddialarına ilişkin 1 şüpheli mahkemeye sevk edildi

Fransa'da, Notre-Dame de Betharram Katolik Okulu'ndaki şiddet ve cinsel istismar iddialarıyla ilgili 1 şüpheli mahkemeye sevk edildi.

Esra Taşkın  | 21.02.2025 - Güncelleme : 21.02.2025
Fransa'da Katolik okulundaki cinsel istismar iddialarına ilişkin 1 şüpheli mahkemeye sevk edildi

Paris

Başbakan François Bayrou'nun, Eğitim Bakanı olduğu dönemde görmezden geldiği ileri sürülen Betharram Katolik Okulu'ndaki cinsel istismar iddialarına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Ulusal basındaki haberlere göre, şiddet ve cinsel istismar iddialarına ilişkin bu hafta gözaltına alınan söz konusu özel okulun 3 eski çalışanından biri hakkında soruşturma başlatıldı.

59 yaşındaki şüpheli hakkında soruşturma, bir çocuğa yönelik cinsel istismar dahil 2 ayrı suç gerekçesiyle açıldı.

Şüpheli, hakim karşısına çıkarılmak üzere Pau Adli Mahkemesi'ne sevk edildi.

Başbakan Bayrou, iddiaları görmezden gelmekle suçlanıyor

Mediapart internet sitesinin bu ay yayımladığı haberde, 1993-1997 yıllarında Eğitim Bakanlığı görevini yürüten mevcut Başbakan François Bayrou'nun, söz konusu özel okuldaki çocukların cinsel istismara ve fiziksel şiddete uğradığı iddialarından haberdar olduğu ileri sürülmüştü.

Muhalefet kanadından gelen sorular üzerine Bayrou, 11 Şubat'ta Mecliste yaptığı konuşmada, Eğitim Bakanı iken bu okulla ilgili herhangi bir şiddet veya cinsel istismar suçlamasına ilişkin bilgilendirilmediğini savunmuştu.

Bu özel okulun 93, 69 ve 59 ve yaşlarındaki 3 eski çalışanı, 19 Şubat'ta gözaltına alınmıştı.

Notre-Dame de Betharram'ın eski öğrencilerinden 112 kişinin şikayeti üzerine Pau Savcılığı, geçen yıl okulda 1960-2011 yıllarında yaşandığı iddia edilen şiddet ve cinsel istismarla ilgili soruşturma başlatmıştı.

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