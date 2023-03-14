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Dünya

Fransa'da, Karma Komisyon'un emeklilik reformu müzakerelerini kamuoyu izleyemeyecek

Ulusal Meclis Başkanı Yael Braun-Pivet, emeklilik reformuna ilişkin yarın düzenlenecek Karma Komisyon'un görüntülü ve sesli olarak yayımlanmasına ilişkin talebi meclisin içtüzüğünü gerekçe göstererek reddetti.

Esra Taşkın  | 14.03.2023 - Güncelleme : 14.03.2023
Fransa'da, Karma Komisyon'un emeklilik reformu müzakerelerini kamuoyu izleyemeyecek

Paris

Fransa’da Ulusal Meclis Başkanı Yael Braun-Pivet, hükümetin emeklilik reformuna ilişkin yasa tasarısını ele alacak ve parlamenterlerden oluşan Karma Komisyon'un müzakerelerinin kamuoyuna açık şekilde yayımlanmasına izin vermedi.

Fransız basınında yer alan habere göre, Braun-Pivet, Ulusal Meclis'teki Sosyalist Grubu Başkanı Boris Vallaud'un, emeklilik reformuna ilişkin yarın düzenlenecek Karma Komisyon'un görüntülü ve sesli olarak yayımlanmasına ilişkin talebini meclisin içtüzüğünü gerekçe göstererek kabul etmedi.

Braun-Pivet, Karma Komisyon'un çalışmalarının sadece yazılı olarak yayımlanabileceğine işaret etti.

Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Milletvekili Mathilde Panot dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Karma Komisyon'daki müzakerelerin içeriğini kamuoyuyla paylaşacağını belirtmişti.

Fransa'da reformu protesto için enerji, ulaşım dahil birçok sektörde gidilen grevlerde, elektrik santralleri çalışanları reformu onaylayan parlamenterlerin elektriklerini kesmişti.

Tartışmalı emeklilik reformu

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, 10 Ocak'ta, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un seçim vaatleri arasında yer alan emeklilik reformunun hayata geçirileceğini açıklamıştı.

Emeklilik yaşının 62 olduğu ülkede, 1 Eylül'den itibaren yasal emeklilik yaşının kademeli olarak her yıl 3 ay yükseltilerek 2030'da 64'e çıkarılacağını ifade eden Borne, 2027'de emeklilik maaşının tamamını alabilmek için 43 yıl prim ödeme şartı getirileceğini söylemişti.

Tartışmalı reforma karşı ülke çapında 19 Ocak'tan bu yana birçok kez grev ve protestolar düzenlendi.

Reformun, "emeklilik yaşını kademeli olarak 62'den 64'e çıkarmayı öngören" en tartışmalı maddesini 9 Mart'ta onaylayan Senato, 12 Mart'ta reformun diğer maddelerini kabul etmişti.

15 Mart'ta Karma Komisyon'a gidecek reforma ilişkin tasarı, bir daha Senatoda oylamaya sunulacak, ardından nihai oylama için Ulusal Meclise gönderilecek.

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