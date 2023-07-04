Dolar
26.00
Euro
28.35
Altın
1,927.71
ETH/USDT
1,955.20
BTC/USDT
30,956.00
BIST 100
6,018.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürüyor
logo
Dünya

Fransa'da kamu düzenini tehdit eden paylaşımlara ceza geliyor

Fransa'da dijital platformlardan yapılan paylaşımlara düzenleme getiren ve içerik kaldırılmasına olanak verecek yasa tasarısı görüşülecek.

Fatma Esma Arslan  | 04.07.2023 - Güncelleme : 04.07.2023
Fransa'da kamu düzenini tehdit eden paylaşımlara ceza geliyor

Dakar

Uygunsuz içeriklerin paylaşıldığı sitelere giriş için yaş sınırı getirilmesi, kamuya açık dijital kaynaklarda aile içi şiddet mağdurlarıyla ilgili paylaşımlar ve bulut bilişim sektöründeki rekabete ilişkin düzenlemeler gibi bir dizi değişiklik öngören tasarı bugün Senatoda gündeme gelecek.

Tasarı kapsamında, yetkili makamlar, çocuk istismarına dair paylaşımların 24 saat içinde kaldırılmasını talep edebilecek.

İnternet dolandırıcılığını engellemek için de riskli olarak değerlendirilen internet sitelerinde kullanıcılar, tarayıcılarında güvenlik riskine ilişkin bir uyarı mesajı alacak.

Dün itibarıyla ise "Dijital hayatı güvence altına alma ve düzenleme" başlıklı tasarıya, 27 Haziran'da patlak veren protestolar nedeniyle yeni bir madde eklendi.

Yeni eklenen maddeye göre, yetkili idari makamlar, kamu düzeni ve kamu güvenliğini bozmaya teşvik eden sosyal medya paylaşımlarının 2 saat içinde kaldırılması ve söz konusu içeriklere erişimin engellenmesi emrini verebilecek.

Bu emre uymayanlar 1 yıl hapis ya da 250 bin avro para cezasına çarptırılabilecek.

Aynı zamanda sahte hesaplar, yalan haber ve korsan sitelerle mücadeleyi de öngören tasarı 10 Mayıs'ta tamamlanmıştı.

Senatoda tasarıya ilişkin yapılacak görüşmeler 5, 6 ve 7 Temmuz'da da devam edecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çekmeköy'de apartmanın giriş katındaki patlamada bir kişi yaralandı
Malatya'da kayısı hasadı başladı
Kars'ta sağanak ve dolu etkili oldu
Ankara Emniyetinin "Hayalet İz Operasyonu" 18 aylık fiziki ve teknik takiple düzenlendi
Bakan Özhaseki: TOKİ Başkanlığımız eliyle 1 milyon 270 bin konut, 37 bin 760 sosyal donatı ürettik

Benzer haberler

Fransa'da kamu düzenini tehdit eden paylaşımlara ceza geliyor

Fransa'da kamu düzenini tehdit eden paylaşımlara ceza geliyor

Macron, çocukları olaylara karışan ailelere mali yaptırım uygulamak istediğini belirtti

Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Onaner, Fransa'daki olayları yakından takip ettiklerini söyledi

Fransa'da genç Nahel'in polis kurşunuyla öldürüldüğü nokta

Fransa'da genç Nahel'in polis kurşunuyla öldürüldüğü nokta
Fransa'daki gösterilerde gözaltılar sürüyor

Fransa'daki gösterilerde gözaltılar sürüyor
Fransa'da muhalefet temsilcisi Başbakanın toplantısını "kayıtsızlığa tepki" olarak terk etti

Fransa'da muhalefet temsilcisi Başbakanın toplantısını "kayıtsızlığa tepki" olarak terk etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet